Sarımsak kolesterolü ve kan basıncını düşürür, bağırsak florasını normalleştirmeye yardımcı olur. Onu diyete dahil etmek gerekir. Kokusundan korkanlar çorbalarda, kızartmalarda, sebze güveçlerinde et suyunda sarımsak kullanabilirler. Ayrıca et veya deniz ürünleri için her zaman sağlıklı bir baharattır.