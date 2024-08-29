2024-08-29 18:57:08 Sağlık için herkes bu mağaraya akın ediyor
Tokat’ta bulunan Ballıca Mağarası sağlık turizmine büyük katkı sağlıyor.
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Tokat’ta bulunan Ballıca Mağarası sağlık turizmine büyük katkı sağlıyor.
Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası, kentin sağlık turizmine de katkı sunuyor. Tokat il merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepedeki mağarada, milyonlarca yılda oluşan ilgi çekici sarkıt ve dikitler bulunuyor.
Ballıca Mağarası şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri. Bu doğa harikası, henüz ziyarete açılmayan ve keşfedilmemiş bölümleri ile gizemini korumayı sürdürüyor.
Ballıca Mağarası, Tokat'ın 26 km. güney batısında yer alan Pazar ilçesinin Ballıca Köyü'nde, deniz seviyesine göre 1.085 m. rakımda yer alıyor.
Pazar ilçesinden Ballıca Mağarası'na ulaşan 8 km'lik yol, Kral Yolu'na bağlanan Selçuklu Dönemi'ne ait bir köprünün yanından geçiyor. Yapımı 1238 yılına tarihlenen ve 2006 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Mahperi Sultan Kervansarayı da Mağara yolu üzerinde yer alıyor.
1987 yılında başlayan araştırma ve haritalandırma çalışmalarını 1995 yılında yapılan yürüme yolları ve ışıklandırma çalışmaları izlemiştir.
Ballıca Mağarası, kristalleşmiş kireçtaşlarından meydana gelmiştir ve ziyarete açılan bölümlerinde 8 salon gezilebilir.
Ortalama sıcaklığı 18 C ve ortalama nem oranı T olan mağaranın bol oksijenli havası nefes almayı kolaylaştırmaktadır.
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