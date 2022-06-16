Sağlık borçlarına af geliyor

Beş bin TL’nin altı silinecek Şimdi ise, Meclis’e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor, borçların bir kısmına da ödeme kolaylığı getiriliyor. Borç nasıl silinecek, kimler yararlanacak madde madde anlatayım. - Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak. - Sağlık sigortasından yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına kolaylık sağlanacak. Bu çerçevede kanun tasarısının yasalaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde borcun yüzde 50’sinin peşin ya da taksitle ödenmesi halinde borcun kalan yüzde 50’si silinecek. - Borç tutarı 5 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. - Borcun yarısının 5 bin liranın altında olması halinde ise 5 bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek. - Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.