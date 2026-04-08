Bakan Tekin ilan etti: ÖZDE platformu açıldı!

"ÖZDE, hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu bulunan evlatlarımız başta olmak üzere, özel eğitim ihtiyacı olan bütün öğrencilerimiz için tasarlanmış kapsamlı bir dijital öğrenme ortamıdır. Platformun içeriği, büyük bir emeğin ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. ÖZDE'nin bünyesinde okuma-yazma, Türkçe, matematik ve bilişsel beceriler alanında 200'den fazla öğrenme çıktısı yer alıyor. Bu çıktılara bağlı binlerce etkileşimli içerik, oyun ve uygulama sayfası öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş durumda. En önemlisi bu platform, öğretmen, veli ve öğrenciyi aynı hedef doğrultusunda buluşturan bir platform olması. ÖZDE, bu yönüyle öğrencinin emeğini koruyan, öğretmenin sınıftaki rehberliğini destekleyen ve velilerimizin de eğitim sürecinin aktif bir parçası olmasını sağlayan dijital bir altyapı. Kurduğumuz her bir sistemin, yaptığımız her bir yeniliğin merkezinde öğrencilerimizin gelişimi ile birlikte kuşkusuz en büyük emek sahibi olan öğretmenlerimizin desteği ve emeği var." "Bizim arzumuz, güçlü bir eğitim iklimini hep birlikte inşa etmektir" Bakan Tekin, öğretmenlerin Türkiye'nin geleceğini omuzlarında taşıyan büyük bir sorumluluğun temsilcileri olduklarını vurguladı. ÖZDE'nin, öğretmenlerin sınıf içindeki emeğini desteklemek ve öğrencilerle kurdukları bağı daha sağlam bir veri altyapısıyla beslemek amacıyla hazırlandığını aktaran Tekin, ÖZDE'yi öğretmenin tecrübesiyle güçlenen ve sınıftaki emeği büyüten bir eğitim ortamı olarak gördüklerini belirtti. Eğitimi, sorumluluğun paylaşıldığı bir emek alanı olarak gördüklerini söyleyen Tekin, öğretmen ile velinin aynı hedef etrafında buluştuğu yerde, çocuklar için çok daha güçlü bir öğrenme zemini oluşacağına işaret etti. Velilerin ÖZDE ile çocukların eğitim sürecine daha aktif katıldığı, gelişimini öğretmeniyle birlikte takip edebileceği bir yapıyı mümkün kılacağını dile getiren Tekin, "Bizim arzumuz, her bir velimizin bu sürecin içinde yer aldığı, öğretmeniyle aynı hedef için ortak emek verdiği güçlü bir eğitim iklimini hep birlikte inşa etmektir." diye konuştu.