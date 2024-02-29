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Ekonomi
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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2024-02-29 12:40:49
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihleri, başvuru yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlık alım yapılacak toplam sayı kadar yedek ve asil aday belirleyecek. Belirlenecek adaylar kura çekimi sonrası netlik kazanacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, onarım ve arıza giderme elemanı, elektrikçi, tesisatçı, boyacı, marangoz, oto elektrikçisi gibi kadrolara başvuru yapanlar ise kura tarihi ve yerini öğrenmek istiyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylara herhangi sınav veya mülakat uygulanmayacak. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

#1
Foto - Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için gözler kura çekimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartlarını sağlayan adaylar, Salı gününe kadar müracaatlarını tamamladı. En fazla alım temizlik görevlisi ve güvenlik personeli kadrolarına yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunacaklar için özel şartlar tek tek kılavuzda belirtilmişti. Temizlik görevlisi alımı için en az 5 yıllık ilkokul şartı aranırken, güvenlik görevlisi alımı başvurusu yapacaklardan özel güvenlik kimlik kartı, engelli veya eski hükümlü olmama gibi şartlar aranacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar , kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, kurayla ilgili son durum...

#2
Foto - Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirildi. Şahsen, posta ve mail yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 23 Şubat Cuma günü alınmaya başlanırken başvuru işlemleri 27 Şubat Salı günü tamamlandı.

#3
Foto - Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Bakanlıktan yapılan açıklamada ilan edilen kadrolara başvuru yapan adayların, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına bildirileceği hatırlatılarak “ İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.” ifadeleri kullanıldı. Kura çekim tarihine ilişkin bilgilendirme bulunmuyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar belli olacak.

#4
Foto - Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

#5
Foto - Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84 Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127 Elektrikçi (genel): 144 Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

#6
Foto - Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

İnşaat boyacısı/boyacı: 64 Klinik destek elemanı: 600 Marangoz: 32 Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2 Oto elektrikçisi: 2 Otomotiv kaportacısı: 2

#7
Foto - Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

#8
Foto - Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.) 2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. 3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir). 4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. 5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak. 8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

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