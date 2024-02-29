2024-02-29 12:40:49 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihleri, başvuru yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlık alım yapılacak toplam sayı kadar yedek ve asil aday belirleyecek. Belirlenecek adaylar kura çekimi sonrası netlik kazanacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, onarım ve arıza giderme elemanı, elektrikçi, tesisatçı, boyacı, marangoz, oto elektrikçisi gibi kadrolara başvuru yapanlar ise kura tarihi ve yerini öğrenmek istiyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylara herhangi sınav veya mülakat uygulanmayacak. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…