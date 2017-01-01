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Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Mersin'de sağanak, su baskınlarına neden oldu. Merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı'nın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

  • Çok sayıda mezarın suların altında kaldığını tespit eden Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

  • Silifke ilçesinde de sağanaktan dolayı yollarda su birikintileri oluştu, trafik akışında aksamalar meydana geldi. Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi önünde yolda biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

  • Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesine yönelik çalışma başlattı.

  • Silifke'de çilek ve salatalık, Anamur'da ise muz seraları zarar gördü.

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

  • Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla doldu

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