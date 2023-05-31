2023-05-31 20:15:46 Sağanağın ardından gökkuşağı sürprizi
Ardahan’da sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı objektiflere yansıdı.
Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın
Ardahan’da sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı objektiflere yansıdı.
Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte gün boyunca etkili olan sağanak, akşama saatlerinde dolu ile birlikte şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Öte yandan Ardahan'da sağanak sonrası gökkuşağı oluştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23