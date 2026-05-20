Sağ eliyle kaldırdığı o sembol ne anlama geliyor?Bahçeli’ye verilen gizemli hediyenin sırrı çözüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ve büyük bir coşkuya sahne olan Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edilen "altın kurt başlı tuğ" ilgi odağı oldu. Kadim Orta Asya Türk kültüründen bu yana bağımsızlık, egemenlik ve devlet otoritesini temsil eden "tuğ" ile Göktürk geleneğinde yol gösterici ve koruyucu kabul edilen "kurt başı" sembollerinin birleşimi, salonda büyük bir heyecana yol açtı.

Kurultaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Salona girerken partilileri bozkurt selamıyla selamlayan Devlet Bahçeli hitabında gençlere seslendi.

Büyük coşkuyla takip edilen konuşmasından sonra Devlet Bahçeli'ye takdim edilen hediye dikkat çekti.

Bahçeli'ye 'altın kurt başlı tuğ' hediye edildi. Bahçeli hediyesini sağ eliyle kaldırarak gençleri selamlarken bu sembollerin anlamları merak konusu oldu.

Bilindiği üzere kurt başta Türk kültürü olmak üzere Orta Asya coğrafyasının ve Ülkücü Hareket'in en önemli simgelerinden biri. Tuğ da kadim Orta Asya Türk kültürünün en önemli sembollerinin başında geliyor.

At kuyruğundan yapılan tuğ, boy, kağanlık, komutanlık ve devlet otoritesini temsil eden bir sancak/alamet... Türk ve Moğol devlet geleneklerinde bağımsızlık, egemenlik ve rütbe sembolü olarak kullanılan, genellikle mızrak veya sırık ucuna takılmak suretiyle yapılıyordu. Tuğ, devlet başkanlığı ve hükümdarlık sembolü, askeri rütbe ve makam göstergesi, dini ve diplomatik törenlerde kullanılırdı.

Kurt başı ise özellikle Göktürk geleneğinde kutsal sayılan bozkurdu simgeliyor. Orta Asya'da Anadolu'ya uzanan Türk kavimlerinin türeyiş destanlarında kurt, yol gösterici ve koruyucu bir figür olarak kabul ediliyor. Bu iki simgenin birleşmesi ise daha özel bir durumu simgeliyor. Tuğun tepesine altından yapılmış kurt başı yerleştirilmiş özel sancakların daha çok kağanı, hanedanı veya seçkin askeri birlikleri temsil ettiği kabul görüyor.

Bahçeli'nin programda taktığı yüzük ve rozet de yine gündem oldu.

Üst bölümünde, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Türklerin Türküsü" şiirinden "Ölümlerle Eğlenen Tunç Yürekli Türkleriz" ifadesinin yer aldığı, yan yüzeylerinde turkuaz taşların bulunduğu, Türk savaşçı figürleri ile Üç Hilal ve Ay-Yıldız sembollerinin kabartma uygulamayla işlendiği yüzük ile aynı ifade ve sembollerin yer aldığı rozet taktığı görüldü.

