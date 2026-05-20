Sağ eliyle kaldırdığı o sembol ne anlama geliyor?Bahçeli’ye verilen gizemli hediyenin sırrı çözüldü

Kurt başı ise özellikle Göktürk geleneğinde kutsal sayılan bozkurdu simgeliyor. Orta Asya'da Anadolu'ya uzanan Türk kavimlerinin türeyiş destanlarında kurt, yol gösterici ve koruyucu bir figür olarak kabul ediliyor. Bu iki simgenin birleşmesi ise daha özel bir durumu simgeliyor. Tuğun tepesine altından yapılmış kurt başı yerleştirilmiş özel sancakların daha çok kağanı, hanedanı veya seçkin askeri birlikleri temsil ettiği kabul görüyor.