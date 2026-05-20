Sağ eliyle kaldırdığı o sembol ne anlama geliyor?Bahçeli’ye verilen gizemli hediyenin sırrı çözüldü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ve büyük bir coşkuya sahne olan Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edilen "altın kurt başlı tuğ" ilgi odağı oldu. Kadim Orta Asya Türk kültüründen bu yana bağımsızlık, egemenlik ve devlet otoritesini temsil eden "tuğ" ile Göktürk geleneğinde yol gösterici ve koruyucu kabul edilen "kurt başı" sembollerinin birleşimi, salonda büyük bir heyecana yol açtı.