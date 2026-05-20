Meğer neler dönmüş neler! Fatih Altaylı’dan Rasim Ozan’la ilgili şaşkına çeviren "CHP" iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fatih Altaylı, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çok konuşulacak iddiaları köşesine taşıdı. Kütahyalı'nın eski arkadaşları ve AK Parti içindeki çevrelerle bağının uzun süre önce koptuğunu öne süren Altaylı, ünlü yorumcunun olası bir iktidar değişikliğine karşı kendisini koruma altına almak amacıyla son aylarda CHP'li isimlerle yoğun bir diyalog kurmaya çalıştığını yazdı. Altaylı, cezaevindeyken kendisini ziyaret eden bir CHP milletvekilinin de Kütahyalı’nın partilileri sık sık arayıp bilgi verdiğini doğruladığını belirtti.

Fatih Altaylı, Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanan yandaş televizyon programcısı Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili iddiaları dile getirdi.

Altaylı'nın iddiasına göre Kütahyalı'nın yolu, eski arkadaşları ile epey zaman önce ayrıldı. Kütahyalı'nın 'bir medya grubunun üst düzey yöneticisi' tarafından kullanıldığını belirten Altaylı, "O zamanlar şimdi kendisini vuran dostları ile koordinasyon içindeydi. Hatta bu grubun 'lideri' gibi pazarlıyordu kendini" diye yazdı.

"AK Parti içinde zaten sevilen ve güvenilen birisi değildi" diyen Fatih Altaylı, Kütahyalı'nın olası bir iktidar değişikliğine karşı kendisini korumak için önlem almaya ve CHP içinde dostlar edinmeye çalıştığını yazdı. Altaylı, "Son aylarda CHP’lilerle sıkı diyalog içindeydi" dedi.

Altaylı cezaevinde kaldığı sırada kendisini ziyaret eden bir CHP milletvekilinin de Kütahyalı'nın sık sık CHP'lileri aradığını anlattı ve şunları kaydetti:

"Mahkemelik olduğu eski eşinin de CHP kanadıyla ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu cenahıyla görüştüğü biliniyordu ama o da CHP’lileri sık sık arıyor, konuşuyor, bilgi veriyordu. Cezaevinde ziyaretime gelen bir CHP milletvekili görüştüklerini anlatınca 'Bu adamla nasıl görüşürsünüz' diye tepki göstermiştim."

Yorumlar

Fenerist

Şuan bütün Fenerbahçe taraftarı bir tarafıyla gülüyor rok'a, 3 temmuz kumpasını unutmadı taraftar, Allah'ın adaleti tecelli etti hamdolsun

Blondepate

Bukalemun gibi renkten renge geçiyor....
