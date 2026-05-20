Meğer neler dönmüş neler! Fatih Altaylı’dan Rasim Ozan’la ilgili şaşkına çeviren “CHP” iddiası
Fatih Altaylı, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çok konuşulacak iddiaları köşesine taşıdı. Kütahyalı'nın eski arkadaşları ve AK Parti içindeki çevrelerle bağının uzun süre önce koptuğunu öne süren Altaylı, ünlü yorumcunun olası bir iktidar değişikliğine karşı kendisini koruma altına almak amacıyla son aylarda CHP'li isimlerle yoğun bir diyalog kurmaya çalıştığını yazdı. Altaylı, cezaevindeyken kendisini ziyaret eden bir CHP milletvekilinin de Kütahyalı’nın partilileri sık sık arayıp bilgi verdiğini doğruladığını belirtti.