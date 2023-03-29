Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

"'DUR YAPMA KADİR, ATEŞ ETME' DEDİM" Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aralarında bir husumet olmadığını dile getiren Yeşil, "Küfür üstüne olan bir olay bu. Olay anında da ben 'Dur yapma Kadir, ateş etme.' diyorum. Silah patlar patlamaz orayı terk ettim. Öldüğünü duyduğumda çok üzüldüm." dedi. ECE ERKEN DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ Bu sırada müşteki Ece Erken, sanığın sözleri üzerine "Dinlemiyorum." diyerek sinirli bir şekilde duruşma salonundan ayrıldı. Sanık Kadir Yasak, konunun yağmayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü. "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tasarlayarak öldürmek istesem orada yapardım." diyen Yasak, "Yaralama niyetim de olsa hemen yapardım. Yaralama ya da öldürme niyeti olan kimse oturup çay içmez. Bir suç işledim diye yapmadığım şeyleri kabul etmem. Küfürleri kim duysa tepkisiz kalamaz. Gözümün içine baka baka kimse bana küfredemez, ben de sinirlendim. Bir iddia var, olayın ortasındaki kişi benim. Benim yüzümden insanlar mağdur oldu." beyanında bulundu. Sanık Ali Yasak da ticaretle uğraştığını ve yaşam tarzının belli olduğunu, 65 bin lira için böyle bir şey yapmayacağını savundu. Oraya silahsız gittiğini belirten Yasak, "O görüntünün hoş görünmediğinin farkındayım. Ben bir saniye içinde en mantıklı hareketi yaptığıma inanıyorum. Ben kimsenin elinde patlayan bir silahı alamam." ifadelerini kullandı.