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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

2023-03-29 08:05:16
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 20 sanığın yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seccad Yeşil "Küfür üstüne olan bir olay bu. Olay anında da ben 'Dur yapma Kadir, ateş etme.' diyorum. Silah patlar patlamaz orayı terk ettim." derken; sanığın bu sözlerine sinirlenen Ece Erken, duruşma salonunu terk etti.

#1
Foto - Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçen yıl Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ve ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

#2
Foto - Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

Tanık olarak dinlenen Sezer Çakır, yakın arkadaşı Ece Erken'in evine taziye için gittiğinde tanıklardan Fatih Sipahi'nin kendisini aradığını belirtti.

#3
Foto - Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

"ŞAFAK'I ÖNCE BALIKÇIDA GÖRMÜŞLER SONRA SİLAH TEMİN ETMİŞLER" Fatih Sipahi'nin Ece Erken ile görüşmesi gereken önemli bir konu olduğunu söylediğini aktaran Çakır, "Yaptığımız görüntülü konuşmada Fatih Sipahi, Seccad Yeşil'in olaydan sonra kendisinin evine geldiğini ve konuştuklarını anlattı. Seccad, Şafak'ı önce balıkçıda gördüklerini, sonra Galeria'ya gidip silah temin ettiklerini ve Yeşilköy'e dönüp olayın gerçekleştiğini söylemiş. Fatih, organize şubeden Hüseyin isimli bir komisere bunu söylediğini anlattı." diye konuştu. Söz alan sanık Seccad Yeşil, Fatih Sipahi ile arasında böyle bir konuşma olmadığını ve tanığın yalan söylediğini savundu. Sanık avukatları da tanık Sipahi'nin hiçbir aşamada bu şekilde ifade vermediğini, dinlenen tanığın yalan söylediğini öne sürerek, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

#4
Foto - Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

ECE ERKEN: "HTS KAYITLARININ ÇIKARILMASINI İSTİYORUM" Müşteki Ece Erken ise tanığın ifadesinde geçen organize suçlar şube müdürlüğünde görevli komiserin dinlenilmesini talebini dile getirdi. Erken, "Çünkü Fatih onunla konuştuğunu söyledi. Hatta Fatih ertesi gün yine arayıp bana 'Silivri'ye gideceğim, Seccad Yeşil'i yakalatacağım.' dedi. HTS kayıtlarının çıkarılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Tanık Sezer Çakır duruşma salonundan çıktıktan sonra yeniden söz alan Erken, "Sezer Çakır, Fatih ile yazışmalarını attı. Delil olarak mahkemeye sunmak istiyorum. Yeni elime geçti. Böylelikle her şey ortaya çıkacak." dedi.

#5
Foto - Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

"KADİR YASAK'A SİLAH TEMİN ETMEDİM" Tutuklu sanık Abdulkadir Kara ise 15 aydır tutuklu olduğunu belirtti. Kimseye hakkını helal etmediğini anlatan, "Bir selam verdim konu nerelere geldi. Kadir benden gece 23.30'da silah istese onu yalnız bırakmazdım, engel olurdum. Çünkü ailesini tanıyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ben Kadir Yasak'a silah temin etmedim. Olaydan sonra kendisiyle iki defa görüştüm olay farklı yerlere gitti. İkinci günün sonunda maktulün öldüğünü öğrendim. Bana silah temin ettiğime dair somut bir delil getirsinler, vereceğiniz cezaya razıyım." şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Seccad Yeşil ise haksız yere tutuklu olduğunu ifade etti. Hasbelkader katıldığı toplantıda kendisinin sayesinde uzlaşı sağlandığını belirten Yeşil, sorasında maktulü tehdit etmediğini söyledi.

#6
Foto - Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Ece Erken mahkemeyi terk etti

"'DUR YAPMA KADİR, ATEŞ ETME' DEDİM" Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aralarında bir husumet olmadığını dile getiren Yeşil, "Küfür üstüne olan bir olay bu. Olay anında da ben 'Dur yapma Kadir, ateş etme.' diyorum. Silah patlar patlamaz orayı terk ettim. Öldüğünü duyduğumda çok üzüldüm." dedi. ECE ERKEN DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ Bu sırada müşteki Ece Erken, sanığın sözleri üzerine "Dinlemiyorum." diyerek sinirli bir şekilde duruşma salonundan ayrıldı. Sanık Kadir Yasak, konunun yağmayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü. "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tasarlayarak öldürmek istesem orada yapardım." diyen Yasak, "Yaralama niyetim de olsa hemen yapardım. Yaralama ya da öldürme niyeti olan kimse oturup çay içmez. Bir suç işledim diye yapmadığım şeyleri kabul etmem. Küfürleri kim duysa tepkisiz kalamaz. Gözümün içine baka baka kimse bana küfredemez, ben de sinirlendim. Bir iddia var, olayın ortasındaki kişi benim. Benim yüzümden insanlar mağdur oldu." beyanında bulundu. Sanık Ali Yasak da ticaretle uğraştığını ve yaşam tarzının belli olduğunu, 65 bin lira için böyle bir şey yapmayacağını savundu. Oraya silahsız gittiğini belirten Yasak, "O görüntünün hoş görünmediğinin farkındayım. Ben bir saniye içinde en mantıklı hareketi yaptığıma inanıyorum. Ben kimsenin elinde patlayan bir silahı alamam." ifadelerini kullandı.

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