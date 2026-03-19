Sadettin Saran'ın seçim planı değişti mi? Tedesco ve oyuncular üzerinden...

Fenerbahçe’de seçimlerin iptal olma ihtimalinin ortaya çıktığı iddia ediliyor. Resmi olarak açıklanmadı belki ama camiada konuşulanlara göre Başkan Sadettin Saran, Mayıs-Haziran sandık planından vazgeçme eğiliminde. 2027’deki olağan seçime kadar sandığı genel kurul üyelerinin önüne koymayamayı ciddi ciddi düşünmeye başladı. Bu iddia sahiplerine göre camianın ağır abilerinden gelen baskı taşları yerinden oynattı. Geleceğin paraları, yemek masalarındaki '2027' sözleri ve Tedesco üzerinden yürütülen strateji Saran'ın seçim programını tamamen geri plana attığı şeklinde değerlendiriliyor.