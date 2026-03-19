  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boşuna ‘terörist’ denilmiyor bunlara! İsrailli bakandan savaşa skandal tanımlana Savaş devam ederken İran'dan Türkiye'ye flaş teklif Sadettin Saran'ın seçim planı değişti mi? Tedesco ve oyuncular üzerinden... 1 günde 25 bin araç girdi Bayramdan önce trafiği geldi Konya'nın altı fokur fokur kaynıyor! Tüm Türkiye kentteki 'beyaz petrol' gelişmesine kilitlendi Mustafa Destici, Alperenlerin büyük liderini ziyaret etti 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar Yunanistan'da kriz büyüyor: Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı Sineklerin en korktuğu mutfak malzemesi! Çöp kutusuna serpin, rahat edin...
Spor
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’de seçimlerin iptal olma ihtimalinin ortaya çıktığı iddia ediliyor. Resmi olarak açıklanmadı belki ama camiada konuşulanlara göre Başkan Sadettin Saran, Mayıs-Haziran sandık planından vazgeçme eğiliminde. 2027’deki olağan seçime kadar sandığı genel kurul üyelerinin önüne koymayamayı ciddi ciddi düşünmeye başladı. Bu iddia sahiplerine göre camianın ağır abilerinden gelen baskı taşları yerinden oynattı. Geleceğin paraları, yemek masalarındaki '2027' sözleri ve Tedesco üzerinden yürütülen strateji Saran'ın seçim programını tamamen geri plana attığı şeklinde değerlendiriliyor.

#1
Fenerbahçe'de camianın bir kısmının hazırlandığı Mayıs ya da Haziran ayındaki seçimle ilgili Sadettin Saran’ın strateji değişikliğine gittiği iddia edildi.

#2
İddialara göre Başkan Saran, sezon sonunda yapılacağını açıkladığı seçimden vazgeçmeyi düşünüyor. Saran’ın bu kararı almasında başkan adaylarından Barış Göktürk'ün "Erken seçim değil, olağan seçim olsun. 2027’de sandığa gidelim" teklifi kritik eşik oldu.

#3
Aslında bu geri adımın sinyallerini Saran son konuşmalarında vermişti. Kulübün ağır abilerinin kendisine "2026’da seçim yapma. Zamanında yap" diyerek tepki gösterdiğini açıklamıştı. Bu iç baskının, seçim takvimini öteleme kararında etkili olduğu düşünülüyor.

#4
Saran'ın ani karar değişikliğinin işaretlerini, "geleceğin paraları şimdiden tahsil ediyor" ve "Yemek masalarında '2027’ye kadar beraberiz' sözlerini sarf ediyor" şeklinde verdiği de camiada yüksek sesle konuşuluyor.

#5
İddiaların odağındaki bir diğer nokta da Tedesco ve oyuncular üzerinden yürütülen algı yönetimi. Mevcut yönetimin, olası bir ikincilik durumunda Alman hoca ve futbolcuları eleştiri oklarının hedefine koyarak yeni bir yapılanmaya girişeceği iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23