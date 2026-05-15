Enerji devi satıldı: Türkiye'nin beyaz petrol fışkıran santrali sessizce el değiştirdi
Margün Enerji, beyaz petrol olarak bilinen jeotermal enerji alanında önemli hamlelere imza atan dev şirketi satın alıyor. Detaylar belli oldu.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim portföyüne sahip Margün Enerji, jeotermal santral işletmecisi bir şirketin yüzde 100 hissesini satın alıyor.
Margün Enerji, HEZ Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yüzde 85 hissesini Bilecik Demir Çelik’ten, kalan yüzde 15’lik payı ise Osm Grup Enerji’den devralacak. Margün Enerji, bu satın alma ile Aydın’ın Germencik İlçesi’ndeki HEZ Moralı JES-1 santraline ek olarak, Sarayköy, Buldan ve Alaşehir’deki üç jeotermal ruhsat sahasını da portföyüne ekliyor.
Margün Enerji, satın alma bedeli olarak işletmedeki Moralı JES-1 için 90.5 milyon dolar ve ruhsat alanları için 15 milyon dolar olmak üzere toplam 105.5 milyon dolar (90.1 milyon Euro) ödeyecek.
Kasım 2024’te devreye alınan HEZ Moralı JES-1 santrali yılda yaklaşık 200 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor. Tesislerin ürettiği elektrik Ynilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında devlete satılıyor. Moralı JES-1, ilk beş yıl boyunca kWh başına yaklaşık 0,125 dolar ve izleyen 10 yıl boyunca yaklaşık 0,105 dolar fiyattan devlet alım garantisi ile enerji satışı yapacak.
Margun Enerji’nin devraldığı HEZ Moralı JES-1, güneş enerjisi kapasitesi eklenerek hibritleşme potansiyeline sahip. Ancak bu konuda jeotermal sahaların tarım arazileri ile iç içe olmasından kaynaklanan sıkıntılar mevcut. Margün Enerji, jeotermal kaynakları tarımsal faaliyetlerde değerlendirmek üzere sera yatırımları yapma seçeneğini de değerlendiriyor.
HEZ Moralı JES-1 Santrali’nin satın alımıyla birlikte Margün’ün toplam kurulu gücü 130,03 MW’tan 154,03 MW’a yükselecek. İştirakleri dahil edildiğinde, grubun konsolide portföyü hidro, rüzgâr, güneş ve jeotermal varlıklarla birlikte 354,07 MW’a ulaşacak. Öte yandan Margün Enerji bu yıl Denizli ve Manisa illerinde toplam 505 MW geliştirme potansiyeline sahip dokuz jeotermal kaynak ruhsatını devraldı.
