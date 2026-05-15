Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte 2100 yılında dünyanın en büyük ekonomileri! Türkiye'nin sırası şaşırtacak!

2100 yılında dünyanın en büyük ekonomisine olacak ülkeleri açıkladılar. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2100 yılında dünyanın en büyük ekonomileri olacak ülkeler...

IMF'YE GÖRE DÜNYA EKONOMİSİ KÖKLÜ BİR DEĞİŞİME GİRECEK! Gelecekte, 2100 yılına geldiğimizde, dünya ekonomisinin dinamikleri köklü bir değişim geçirmiş olacak.

ÜLKELER YENİLİKÇİ İŞ MODELLERİNE ODAKLANACAK Yenilikçi iş modelleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar, ülkelerin ekonomik büyüme stratejilerinde belirleyici bir rol oynayacak. Bu değişim, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak daha kapsayıcı bir kalkınma anlayışını beraberinde getirecek.

TÜRKİYE LİSTEDEKİ SIRASIYLA DÜNYAYI ŞAŞIRTACAK Açıklanan listeye göre Türkiye, atacağı kritik adımlar sayesinde listede dikkat çeken bir listede yer aldı. Dünya devlerini geride bırakacağı düşünülen Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yeri bu şekilde... Yahoo Finance'ın Küresel finans ve danışmanlık şirketi olan Fathom Consulting'in verilerine göre oluşturduğu listede 2100 yılında dünyanın en büyük 25 ülkesi belli oldu. Peki bu ülkeler hangileri?

İŞTE 2100 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ!

20) KANADA | Nüfus tahmini: 53,9 milyon Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %0,99'luk bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYİH'sinin 2100 yılına kadar 4,45 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. BM'ye göre, ülkedeki nüfusun 2100 yılına kadar 53.904.000'e ulaşacağı öngörülmektedir.

19) TANZANYA | Nüfus tahmini: 244,8 milyon Tanzanya'nın 2100 yılına kadar küresel ekonomiye %1,02 oranında katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Ülkenin nüfusu 2100 yılına kadar 244.819.000'e ulaşacak. Ülkenin tahmini GSYİH'si 4,58 trilyon dolar olacaktır.

18) GÜNEY KORE | Nüfus tahmini: 24,1 milyon Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %1,20'lik bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYİH'sinin 2100 yılına kadar 5,49 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. BM'ye göre, ülkedeki nüfusun 2100 yılına kadar 24.103.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

17) FRANSA | Nüfus tahmini: 60,8 milyon kişi Ülkenin 2100 yılına kadar küresel GSYİH içinde %1,25'lik bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun 2100 yılında 60.852.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkenin 2100 yılında 5,61 trilyon dolarlık bir GSYH'ye sahip olacağı tahmin edilmektedir.

16) İRAN | Nüfus tahmini: 79,9 milyon Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %1,25'lik bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülkedeki nüfusun 2100 yılında 79.906.000'e ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYH'si 5,61 trilyon dolar olacaktır.

15) MALEZYA | Nüfus tahmini: 39,4 milyon Malezya listemizde 15. sırada yer almaktadır. Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %1,29'luk bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Ülkenin GSYH'sinin 2100 yılına kadar 5,71 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. BM'ye göre, ülkedeki nüfusun 2100 yılına kadar 39.474.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

14) MISIR | Nüfus tahmini: 205,2 milyon Mısır'ın 2100 yılına kadar küresel ekonomiye %1,31 oranında katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Ülke nüfusu 2100 yılına kadar 205.225.000'e ulaşacaktır. Ülkenin tahmini GSYİH'si 2100 yılında 5,88 trilyon dolar olacaktır.

13) BANGLADEŞ | Nüfus tahmini: 176,3 milyon Bangladeş, 2100 yılına kadar dünyanın en büyük ekonomileri listemizde 13. sırada yer almaktadır. Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %1,32'lik bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun 2100 yılında 176.366.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülke 2100 yılında 5,93 trilyon dolarlık bir GSYH'ye sahip olacaktır.

12) FİLİPİNLER | Nüfus tahmini: 180,1 milyon kişi Filipinler listemizde 12. sırada yer alıyor. Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %1,33'lük bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYİH'sinin 2100 yılına kadar 5,97 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. BM'ye göre, ülkedeki nüfusun 2100 yılına kadar 180.148.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

11) NİJERYA | Nüfus tahmini: 546 milyon Nijerya'nın 2100 yılına kadar küresel ekonomiye %1,54 oranında katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Ülke nüfusu 2100 yılına kadar 546.092.000'e ulaşacaktır. Ülkenin tahmini GSYİH'si 2100 yılında 6,91 trilyon dolar olacaktır.

10) BİRLEŞİK KRALLIK | Nüfus tahmini: 70,4 milyon kişi Birleşik Krallık, 2100 yılına kadar dünyanın en büyük ekonomileri listemizde yer almaktadır. Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %1,55'lik bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun 2100 yılında 70.485.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkenin 2100 yılında 6,96 trilyon dolarlık bir GSYH'ye sahip olacağı öngörülmektedir.

9) JAPONYA | Nüfus tahmini: 73,6 milyon Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %1,59'luk bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYH'sinin 2100 yılına kadar 7,14 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. BM'ye göre, nüfusunun 2100 yılına kadar 73.644.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

8) ALMANYA | Nüfus tahmini: 68,9 milyon kişi Almanya 2100 yılına kadar dünyanın en büyük ülkelerinden biri olacak. Ülkenin küresel ekonomide %1,65'lik bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülkedeki nüfusun 2100 yılında 68.936.000'e ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYH'si 7,41 trilyon dolar olacaktır.

7) ETİYOPYA | Nüfus tahmini: 323,7 milyon Etiyopya listemizde 7. sırada yer alıyor. Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %1,88'lik bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYH'si 2100 yılına kadar 8,44 trilyon dolara ulaşacaktır. BM'ye göre, ülkedeki nüfusun 2100 yılına kadar 323.742.000'e ulaşması öngörülmektedir.

6) ENDONEZYA | Nüfus tahmini: 296,6 milyon Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %2,35'lik bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun 2100 yılında 296.623.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkenin 2100 yılında 10,55 trilyon dolarlık bir GSYH'ye sahip olacağı tahmin edilmektedir.

5) TÜRKİYE | 2100 yılında tahmini nüfus sayısı: 82.5 milyon kişi Türkiye, 2100 yılına kadar dünyanın en büyük ekonomileri listesinde ilk beşte yer almaktadır. Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %2,64'lük bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun önce 93 bine yükseleceği, 2100 yılına gelindiğinde ise 82.549.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkenin 2100 yılında 11,84 trilyon dolar GSYH'ye sahip olacağı öngörülmektedir.

4) RUSYA | Nüfus tahmini: 112 milyon Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide %2,95'lik bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYİH'sinin 2100 yılına kadar 13,25 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. BM'ye göre, ülkedeki nüfusun 2100 yılına kadar 112.069.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

3) ABD | Nüfus tahmini: 394 milyon kişi Amerika Birleşik Devletleri 2100 yılına kadar en büyük ülkelerden biri olacaktır. Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomiye ,38 oranında katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Ülke nüfusu 394.041.000'e ulaşacaktır. Ülkenin tahmini GSYİH'si 2100 yılında 51,01 trilyon dolar olacaktır.

2) HİNDİSTAN | Nüfus tahmini: 1,52 milyar kişi Ülkenin 2100 yılına kadar küresel ekonomide ,61'lik bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülke nüfusunun 2100 yılına kadar 1.529.850.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkenin 2100 yılında 70,07 trilyon dolarlık bir GSYH'ye sahip olacağı tahmin edilmektedir.

1) ÇİN | Nüfus tahmini: 766,6 milyon kişi Çin, 2100 yılına kadar dünyanın en büyük ülkeleri listemizin başında yer alıyor. Ülkenin küresel ekonomide ",68'lik bir paya sahip olması beklenmektedir. Ülkedeki nüfusun 2100 yılına kadar 766.673.000'e ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkenin tahmini GSYH'si 2100 yılında 101,86 trilyon dolar olacak. Birkaç ay önce Şimdi Alınabilecek 11 Ucuz Çin Hissesi hakkında bir makale yayınlamıştık. Çin hükümeti dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan bu özel şirketleri mahvetmeye karar vermezse, bu hisse senetleri önümüzdeki birkaç yıl içinde 00-500 oranında getiri sağlayabilir./ kaynak: haber7

Ibrahim

Kıyamete doğru tam gaz gidiyoruz, insanlar oluk oluk cehenneme gidiyor. Laik Bizans Türkiye’si dönmüş Texas a her türlü pislik var. Bizler Müslümanlarız!!! diyenler ahireti unutup dünyaya iman etmiş. Hala gaz verin bakalım. Bir ademoğlu da desin ki ben cehennemliğim. Ama Allah Teala kitabında “ben cehennemi insan ve cinlerle dolduracağım” diyor. Tövbe edelim doğru Müslümanlar olalım. Yoksa yandı keten helva bu yol tek yön dönüp te düzeltme fırsatımız olmayacak. Azrail Aleyhisselam ensemizde her an ölebiliriz.
