En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?
Hurun Zenginler Listesi, dünyanın en çok milyarderine sahip şehirlerini sıraladı. Peki İstanbul listede kaçıncı sırada?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hurun Zenginler Listesi, dünyanın en çok milyarderine sahip şehirlerini sıraladı. Peki İstanbul listede kaçıncı sırada?
İşte listede İstanbul'un da olduğu en çok milyarderi olan şehirler...
20- Seul: 32
19- Suzhou: 39
18- Bangkok: 40
17- Los Angeles: 40
16- Guangzhou: 41
15- Sao Paulo: 41
14- Paris: 44
13- Taipei: 51
12- Singapur: 59
11- Yeni Delhi: 64
10- Hangzhou: 65
9- Moskova: 82
8- San Francisco: 86
7- Hong Kong: 88
6- Mumbai: 95
5- Londra: 102
4- Pekin: 107
3- Şanghay: 120
2- Şenzen: 132
1- New York: 146/
İstanbul: 31 derleyen: haber7
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