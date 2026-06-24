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En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

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En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

Hurun Zenginler Listesi, dünyanın en çok milyarderine sahip şehirlerini sıraladı. Peki İstanbul listede kaçıncı sırada?

#1
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

İşte listede İstanbul'un da olduğu en çok milyarderi olan şehirler...

#2
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

20- Seul: 32

#3
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

19- Suzhou: 39

#4
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

18- Bangkok: 40

#5
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

17- Los Angeles: 40

#6
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

16- Guangzhou: 41

#7
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

15- Sao Paulo: 41

#8
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

14- Paris: 44

#9
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

13- Taipei: 51

#10
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

12- Singapur: 59

#11
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

11- Yeni Delhi: 64

#12
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

10- Hangzhou: 65

#13
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

9- Moskova: 82

#14
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

8- San Francisco: 86

#15
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

7- Hong Kong: 88

#16
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

6- Mumbai: 95

#17
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

5- Londra: 102

#18
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

4- Pekin: 107

#19
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

3- Şanghay: 120

#20
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

2- Şenzen: 132

#21
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

1- New York: 146/

#22
Foto - En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! İstanbul kaçıncı sıdada?

İstanbul: 31 derleyen: haber7

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