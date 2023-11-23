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Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

2023-11-23 08:36:20
Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

Eğer sizde de bu belirtiler varsa dikkat. Sadece Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlike altında. Temas yoluyla bulaşıp geceleri ortaya çıkıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun uyuzhastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Tosun, uyuz hastalığının parazitsel bir deri hastalığı olduğunu ifade etti.

#1
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

SALGIN BÖYLE ORTAYA ÇIKIYOR Çünkü bulaşla, ortak kişisel eşyaların ortak kullanılmasıyla özellikle artıyor. Özellikle hastaların bu artışı özellikle uymamasıyla beraber salgın dönemi ortaya çıkmış oluyor” dedi.

#2
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

"BAZI DÖNEMLER PİK YAPIYOR" Tosun, “Son yıllarda oldukça sık görüyoruz. Son 4, 5 yıldır özellikle son dönemde her gün polikliniğimizde günlük pratiğimiz de hasta görüyoruz. Hatta yaklaşık yüzde 10, 20 gibi yaklaşık günlük pratiğimizde gelen hastalarımızın oranları yüksek oranda uyuz vakaları görüyoruz. Tabi uyuz vakaları son dönemde bazı dönemler özellikle pik yapıyor” dedi.

#3
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

Tosun, “Diğer hastalıklar da olduğu gibi salgınlar ortaya çıkartabiliyor. Bu yaklaşık 4, 5 yıldır dediğimiz gibi hem pandeminin etkisiyle hem göçün de etkisiyle ortaya çıkıyor. Bir de hastaların tedavi uyumudur veya gelmemesi veya bilinçli olmaması da bu süreci arttırıyor.

#4
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

TÜM TÜRKİYE TEHLİKEDE Uyuz hastalığının en çok görüldüğü şehirler Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Giresun ve Yozgat olarak biliniyor. Son dönemde artan vaka sayısıyla sadece bu illerin değil tüm Türkiye'nin tehlike altında olduğunu söyleyebiliriz.

#5
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

GECE KAŞINTILARI UYUZ BELİRTİSİ Uyuz hastalığının tanı ve tedavi sürecine değinen Doç. Dr. Mustafa Tosun, “Özellikle kaşıntı yani en önemli geceleri özellikle ortaya çıkan bir kaşıntı söz konusu. Hastanın hayat kaidesini etkiler. Yani gece uykudan uyandırır özellikle. Çünkü parazit derimizde yaşıyor. Derimizde tüneller oluşturup orda bir reaksiyon deride bir reaksiyon ortaya çıkartıp oda kaşıntı ve alerjik reaksiyonları ortaya çıkarmakta.

#6
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

"KAŞINTI KABARCIKLARI YARATIYOR" Aynı zamanda hem el parmak arası, el bilekleri, ayak bilekleri yine özellikle karın bölgesi, yine erkeklerde genital bölge, kadınlarda meme başı gibi alanları tutmakta ve orda popüler lezyonlar dediğimiz kabarcıklara özellikle kaşıntılı kabarcıklara neden olmakta" "DERİDEN SÜRÜNTÜ ALIYORUZ" Mikroskopla bir sürüntü alıyoruz deriden çok basit yani öyle bir gelişimsel bir şey değil ve onu 5 10 dakikalık bir süreçte tanıyı koyuyoruz. Aynı zamanda tabi klinik belirtilerde önemli biz deri muayenesi de yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

"SICAKLARDA ORTAYA ÇIKIYOR" Tosun, "Hem bu şekilde hem özellikle etrafında kaşınan varsa özellikle aynı evde yaşayanlarda kaşıntı varsa bu da tabi hasta için uyarıcı olmalı. Yine sıcakla özellikle geceleri artar. Yine banyoda özellikle sıcakla artar. Kaşıntı olduğu zaman özellikle hastalarımızın uyuz açısından dikkatli olmaları gerekiyor ve mutlaka bir sağlık merkezine başvurmaları gerekiyor.

#8
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

“UYUZ, KİŞİDEN KİŞİYE BULAŞIYOR” Hastalığın en önemli aşamasının tedavi olduğunu vurgulayan Tosun, şu ifadeleri kullandı, “Tanıyı koyduktan sonra aslında en önemli aşama tedavi. Asıl sıkıntı aslında tanıyı koyuyoruz ama tedavide ki hasta uyumu bizi ve hastanın tedavisini etkiliyor. Özellikle yani tedavi ön planda. Tanıyı rahat bir şekilde klinikte her dermatoloji hekimi, dermatoloji uzmanı veya aile hekimi de olabilir.

#9
Foto - Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

"ÖNEMLİ OLAN HASTANIN KABULLENMESİ" Önemli olan hastanın uyumu tedaviye ve kabullenmesi bu durumu. Bazı hastalar uyuz olduğunu kabullenmeye de biliyor. Uyuz kişiden kişiye bulaşıyor özellikle bu çok önemli o yüzden de ortak kullanılan eşyalar, kıyafetler açısından dikkatli olunması gerekiyor. Kişisel eşyalar başkalarıyla beraber ortak kullanılmaması gerekiyor. Denenen kıyafetler örneğin alışveriş merkezlerinde denenen kıyafetler gibi özellikle onların evde mutlaka tekrar alındıktan sonra yıkanıp öyle kullanılması gerekiyor.”

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