2023-11-23 08:36:20 Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor
Eğer sizde de bu belirtiler varsa dikkat. Sadece Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlike altında. Temas yoluyla bulaşıp geceleri ortaya çıkıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun uyuzhastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Tosun, uyuz hastalığının parazitsel bir deri hastalığı olduğunu ifade etti.