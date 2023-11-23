Sadece Ordu, Samsun, Giresun Tokat ve Sivas değil tüm Türkiye tehlikede 4,5 kat arttı Gece ortaya çıkıyor

"KAŞINTI KABARCIKLARI YARATIYOR" Aynı zamanda hem el parmak arası, el bilekleri, ayak bilekleri yine özellikle karın bölgesi, yine erkeklerde genital bölge, kadınlarda meme başı gibi alanları tutmakta ve orda popüler lezyonlar dediğimiz kabarcıklara özellikle kaşıntılı kabarcıklara neden olmakta" "DERİDEN SÜRÜNTÜ ALIYORUZ" Mikroskopla bir sürüntü alıyoruz deriden çok basit yani öyle bir gelişimsel bir şey değil ve onu 5 10 dakikalık bir süreçte tanıyı koyuyoruz. Aynı zamanda tabi klinik belirtilerde önemli biz deri muayenesi de yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.