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Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı

2024-01-06 13:54:06
Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı

Siirt’in Şirvan ile Pervari ilçelerindeki köylerde yetiştirilen o üründe hasat zamanı geldi. Bölgeye özel aromasıyla dikkat çeken ürünün satışı başlarken ürün İran, Irak ve Suriye’ye tırlarla satılıyor… Adını Şirvan’a bağlı Dişlinar (Zivzik) köyünden alan, ince kabuğu, kırmızı iri taneleri ve kendine has aroması ile dikkat çeken narın hasadında sona gelindi. Hasat sonrası narlar kentin yaş sebze ve meyve haline alındı.

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Foto - Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, ilde son senelerde çeşitli projeler ile sulama imkanlarının arttığını söyleyerek, üreticilerin fıstık, buğday, arpa ve mısırın dışında kentin önemli tarımsal ürünü zivzik narını da yetiştirdiğini belirtti. Bu yıl yağışın yeterli olmamasında dolayı geçen yıla göre rekoltede düşüş olduğunu belirten Günbat, "İl genelinde 11 bin ton dolayında üretimimiz oldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Van'a sürekli nar satışı yapılıyor. Bozulmadan tazeliğini aylarca koruyabiliyor." dedi. Narın iç piyasa kadar komşu ülkelerde de çok fazla tüketildiğini vurgulayan Günbat, şu ifadelere yer verdi:

#2
Foto - Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı

"Zivzik narı ülkede sadece Siirt'te yetişen bir ürün. Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'da yetişen narlardan daha farklı. Narı güzel kılan da ince kabuğu ve iri tanesi. Irak, İran ve Suriye gibi komşu ülkelere de talep üzerine satışını yapıyoruz. Buradan tarıma dayalı yatırım yapmak isteyen sanayicilere sesleniyorum; Siirt'te nara yönelik yatırım düşünülebilir. Organize Sanayi Bölgesinde buna yönelik altyapımız mevcut."

#3
Foto - Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı

Siirt Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Halil Sarcan ise bölgede çiftçiye önemli gelir sağlayan narın üretiminin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Siirt nar üretiminde bölgede önemli bir üretici konumunda. Halde narın kilogramı kalitesine göre ortama 20-25 lira." Sözlerini kullandı.

#4
Foto - Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı

Üretici ve satıcı Muhammet Ertaş da soğuk hava deposu istemeyen narın 7 ay bozulmadan taze kalabildiğini, büyük emekler ile üretilerek sofralara ulaştığını söyledi.

#5
Foto - Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı

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