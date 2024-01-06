Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, ilde son senelerde çeşitli projeler ile sulama imkanlarının arttığını söyleyerek, üreticilerin fıstık, buğday, arpa ve mısırın dışında kentin önemli tarımsal ürünü zivzik narını da yetiştirdiğini belirtti. Bu yıl yağışın yeterli olmamasında dolayı geçen yıla göre rekoltede düşüş olduğunu belirten Günbat, "İl genelinde 11 bin ton dolayında üretimimiz oldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Van'a sürekli nar satışı yapılıyor. Bozulmadan tazeliğini aylarca koruyabiliyor." dedi. Narın iç piyasa kadar komşu ülkelerde de çok fazla tüketildiğini vurgulayan Günbat, şu ifadelere yer verdi: