2024-01-06 13:54:06 Sadece o ilimizde var! Şaşkına çeviren haberi böyle verdiler! O ülkelerin onunla ilgili planı ortaya çıktı
Siirt’in Şirvan ile Pervari ilçelerindeki köylerde yetiştirilen o üründe hasat zamanı geldi. Bölgeye özel aromasıyla dikkat çeken ürünün satışı başlarken ürün İran, Irak ve Suriye’ye tırlarla satılıyor… Adını Şirvan’a bağlı Dişlinar (Zivzik) köyünden alan, ince kabuğu, kırmızı iri taneleri ve kendine has aroması ile dikkat çeken narın hasadında sona gelindi. Hasat sonrası narlar kentin yaş sebze ve meyve haline alındı.