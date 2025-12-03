Sırtında yumurta küfesi yok tabi! İşte Ali Babacan'ın asgari ücret teklifi

  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sırtında yumurta kefesi bulunmayan GDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hızını alamadı asgari ücrette rakamı salladı. İşte Babacan'n asgari ücret teklifi...

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Babacan asgari ücret teklifini açıkladı.

İşte Ali Babacan'ın o ifadeleri:

"2025 yılının başında asgari ücret ilk defa gerçekleşen yani insanların yaşadığı enflasyon oranında değil, beklenen enflasyon oranına göre belirlendi. 'Beklenen enflasyon oranı' dediğimiz iktidarın ortaya koyduğu bir tahmin. İşçimizin, enflasyondan doğan hakkı yüzde 45 civarındayken, bu sene sadece yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlimizin geçen yıldan yüzde 15'lik bir alacağı var. Az önce açıklanan kasım ayı enflasyonundan sonra artık kesinleşti bu yılki enflasyon da yüzde 30 civarında olacak. 15 artı 30 eşittir 45. Pazartesi günü ekonomik büyüme açıklandı. Büyümeden dolayı da asgari ücretlimizin refah payı alacağı var, yüzde 5 de en azından oradan gelmesi lazım. Hesap böylelikle yüzde 50 ediyor. Bunun haricinde yapılan her hesap, kul hakkı doğurur. Yani asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım"

