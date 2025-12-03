TBMM Başkanı Kurtulmuş mezuniyet töreninde konuştu: Önümüzdeki yüzyıl Türki dünyasının yüzyılı

Türkiye ve Özbekistan’ın özellikle bundan sonra büyük İslam medeniyetinin ikinci büyük koşusunu hazırlayacak iki önemli ülke olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Özellikle Özbekistan'da Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in öncülüğünde başlatılan İslam'ın yeni rönesansı projesinin fevkalade anlamlı ve önemli olduğunu, Türkiye'nin de İslam medeniyetinin yeniden dirilişinin öncü ülkelerinden birisi olduğunu her alanda bilimsel alandaki gelişmelerle birlikte hep beraber kalkınmamızın mukadder ve kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyorum. Her geldiğimizde Özbekistan'ın daha da ileriye gittiğini göreceğiz. Her seferinde bütün coğrafyamızın daha da güçlü olduğunu göreceğiz. Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Balkanlara ve Avrupa'ya kadar uzanan dünyanın en stratejik bölgesinde yer alan Türk dünyasının gelecek yüzyılda en önemli merkezlerden birisi olacağına yürekten inanıyorum. Türk dünyası, 300 milyonluk nüfusuyla, genç ve kabiliyetli nüfus potansiyeliyle, yeraltı ve yer üstü kaynaklarıyla, dünyanın en stratejik ulaşım hatlarının üzerinde bulunmasıyla, en stratejik bölgelerde etkili olmasıyla birlikte bundan sonraki dünya sisteminin en önemli merkezlerinden birisi, en önemli adından söz edilen kuşaklarından birisi olacaktır. Onun için bütün imkanlarımızı kullanarak, Türk dünyasının gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yüzyıl, Türk dünyasının yüzyılı, Allah'ın izniyle büyük İslam medeniyetinin yeniden şahlanışının yüzyılı olacaktır.”