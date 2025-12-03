AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: TBMM Başkanı Kurtulmuş mezuniyet töreninde konuştu: Önümüzdeki yüzyıl Türki dünyasının yüzyılı
Özbekistan’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Mezuniyet Töreni'ne katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bütün imkanlarımızı kullanarak, Türk dünyasının gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yüzyıl, Türk dünyasının yüzyılı, Allah'ın izniyle büyük İslam medeniyetinin yeniden şahlanışının yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.