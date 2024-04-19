2024-04-19 10:44:27 Sadece 1 haftaya özel! Tarım Kredi’de yeni indirim başladı
Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayına özel yeni indirimli ürünler listesi
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Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayına özel yeni indirimli ürünler listesi
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 19-26 Nisan tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu.
Nohut, pirinç, mercimek, bulgur, sucuk, kıyma, sosis ve peynir gibi birçok temel ihtiyaç ürününe nisan ayına özel indirimler yapıldı.
İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
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