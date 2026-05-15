Saçlarınızı şekillendirdikten sonra bunu yapıyorsanız aman dikkat!

Selma Savcı Giriş Tarihi:

Saçlarınızı düzleştirdikten veya maşa yaptıktan hemen sonra aynanın karşısına geçip fırçaya sarılıyorsanız büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz! Dublin Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalar, ısıya maruz kalan saç tellerinin saniyeler içinde nasıl savunmasız kaldığını ve yanlış zamanda yapılan tek bir hamlenin geri dönülemez kırıklara nasıl yol açtığını kanıtladı.

Saç bakımı, doğru uygulandığında özgüveni artıran ancak hatalı yöntemlerle saç tellerini yıpratabilen hassas bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Dublin Üniversitesi'nden araştırmacıların yayımladığı yeni bir rapor, saçları aşırı ısıya maruz bıraktıktan hemen sonra fırçalamanın saç uçlarındaki kırılmaları ve çatallaşmaları ciddi oranda artırdığı konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, düzleştirici veya maşa gibi ısıyla şekillendirme işlemlerinin ardından saçın eski gücünü geri kazanması için 30 dakika ile iki saat arasında bir "dinlenme evresine" bırakılmasını öneriyor.

Isı uygulamasının saçın performansında ani ve dramatik bir düşüşe neden olduğunu belirten çalışma yazarları, bu durumun büyük ölçüde ısı nedeniyle yaşanan su kaybından (dehidrasyon) kaynaklandığını ifade ediyor.

Araştırmacılar, bu süreci gözlemlemek için farklı saç tipleri üzerinde "Hareketli Döngü Yorgunluğu" adı verilen testler gerçekleştirdi.

Yapılan deneylerde yaklaşık 150 derece ısıya maruz kalan düz saç tellerinin dayanıklılığının, henüz ısı uygulanmamış halindeyken 234 döngüye direnirken, ısı sonrası sadece 38 döngüde kırıldığı saptandı.

Benzer şekilde kıvırcık saçların dayanıklılığı da 185 döngüden 40'a kadar geriledi. Bazı aşırı nemsiz kalmış örneklerin ise henüz ilk fırçalama simülasyonunda kırıldığı rapor edildi.

Araştırma ekibinden Profesör David Taylor, havadaki nemin kuru saçı yeniden nemlendirmek için yeterli olduğunu ancak bu sürecin ortamdaki neme göre değişiklik gösterdiğini vurguluyor.

Tam güç geri kazanımı için ne kadar süre gerektiği konusunda daha fazla test yapılması gerektiğini ekleyen profesör, "Yine de sadece birkaç dakikalık beklemenin bile büyük bir fark yaratacağından şüpheleniyorum" diyerek kullanıcıları uyarıyor.

Çalışma ayrıca, bazı saç tiplerinin genetik olarak kırılmaya daha yatkın olduğunu, özellikle uzun saçların kısa saçlara oranla daha fazla risk taşıdığını ortaya koyuyor.

Boyama ve düzleştirme gibi işlemlerin saç sağlığına zarar verebileceğini hatırlatan uzmanlar, saç tellerine "nazik" davranmanın önemine dikkat çekiyor. Taylor, belirli bir işlemin saçta sorun yaratması durumunda bu tedavinin tekrarlanmaması gerektiğini, çünkü verilen hasarın kalıcı olmadığını ancak saçın iyileşmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

