Saçı dökülenler dikkat! Sizde bu hastalıklar olabilir

Kivi Tüylerle kaplı bu yeşil meyve, saç dökülmesine karşı oldukça iyi bir yardımcıdır. Turunçgillerde de bol bulunan C vitamini başta olmak üzere besin içeriği yönünden oldukça zengindir. Kendi başına doğal bir saç takviyesi değildir, ancak saç sağlığı için onu mükemmel bir yardımcı yapan belirli özelliklere sahiptir. Avantajlarını bulmak için onu demir ile ilişkilendirmemiz gerekir, çünkü iyi bir C vitamini dozu, demirin daha iyi emilmesine katkıda bulunur. Bu C vitamini deposu sayesinde vücudumuz demiri daha iyi emer, kırmızı kan hücrelerini güçlendirir ve sayılarını artırır, böylece vücudumuzda oksijen taşımakla görevli hemoglobinin daha yoğun bir şekilde her yere ulaşmasını sağlar. Kividen hoşlanmıyorsanız çilek, portakal veya mandalina gibi diğer meyve türlerinin de C vitamini açısından zengin olduğunu bilin.