Saçı dökülenler dikkat! Sizde bu hastalıklar olabilir

Saçımız vücudun geri kalanından izole edilmiş bir oluşum değildir ve basit bir dökülme, ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Saçlar ayrıca ruh halini ortaya çıkarır. Stres, saçların nasıl büyüyeceğini ve saçlardaki değişiklikleri büyük ölçüde etkiler. Beslenme durumunuz beklentileri karşılamadığında da saçlar etkilenir. Bu nedenle yediklerinizin dengesi doğru olmadığında, özellikle alkol veya tütün gibi toksik maddeleri kullanıyorsanız, diyetinizi doymuş yağlarla doldurduysanız veya proteinsiz bir beslenmeniz varsa saçlarınız oldukça sağlıksız görünebilir ve hatta dökülebilir. Bununla birlikte, saç derisini ve saçı etkileyebilecek ve bunları düzeltmek için bir alarm sinyali olarak rol alabilecek başka sağlık sorunları ile de kendini gösterir. Tüm bu nedenlerden dolayı, keratin (bir protein) ile yüklü olan ve kafamızdaki yağ bezleri tarafından korunan ve nemlendirilen saçların, sağlık açısından söyleyecek çok şeyi olduğunu unutmayın.