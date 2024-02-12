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Spor
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Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

2024-02-12 14:40:27
Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, ara transfer döneminde rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Geldiği günden itibaren forma şansı bulmaya başlayan Fransız oyuncunun takımı son olarak Bayer Leverkusen'e yenilerek liderlikten bir hayli uzaklaşmıştı. Thomas Tuchel ile bağları kopma noktasına gelen Alman devinin yeni teknik direktörü duyanları şaşkına çeviren o isim olacak. İşte son dakika Sacha Boey-Bayern Münih haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

2021/22 yaz transfer döneminde Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey için 1.15 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

#2
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Takıma geldiğinde forma şansı bulamayan oyuncunun 2022/23 yaz hazırlık kampının ardından kadroya alınıp alınmayacağı büyük bir soru işaretiydi.

#3
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Okan Buruk'un kararı ile takıma katılan Fransız oyuncu o dönem Leo Dubois'in sakatlanmasıyla beraber kadroya monte edilmeye başlanmıştı.

#4
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Büyük bir performans yükselişi gösteren başarılı sağ bek, takımının yaşadığı 2022/23 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük bir paya sahipti.

#5
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar için büyük bir vazgeçilmez haline gelen oyuncu, kendisini Avrupa arenasında da kanıtladı.

#6
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'a zor anlar yaşatan Sacha Boey'in talipleri günden güne arttı.

#7
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Alman devi Bayern Münih, yıldız sağ bek Sacha Boey'i transfer etmek için düğmeye bastı.

#8
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

30+5 milyon Euro bonservis ile Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız oyuncu, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.

#9
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Sacha Boey, transfer olduktan kısa bir süre sonra ligin 20. haftasında oynanan Mönchengladbach maçında 62. dakikada oyuna dahil oldu.

#10
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Sacha Boey, yeni takımıyla zorlu Bayer Leverkusen deplasmanında ilk kez 11'de başladı ve 3-0 mağlup oldular.

#11
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Oynan 21 maçın ardından lider Leverkusen'in 5 puan gerisine düşülmesiyle beraber teknik direktör Thomas Tuchel büyük eleştirilere maruz kaldı.

#12
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Son olarak Serie A'da Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun yeni adresi netlik kazandı. Portekizli teknik direktör, bir süredir boştaydı. Bu süreçte birçok teklif alan Mourinho, Bayern Münih'e "Evet" dedi. Portekizli teknik direktörün yeni adresi Bayern Münih oluyor. Alman basını, son olarak ligde alınan Bayer Leverkusen maçı sonrası Thomas Tuchel'in biletinin kesildiğini aktardı.

#13
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Haberin detayında, gündeme Jose Mourinho'nun geldiği ve Mourinho'nun da Bayern'in teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

#14
Foto - Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Herkesi şaşırtan bu hamleyi yaptılar: Çılgına dönecek: Herkesi şaşırttı…

Jose Mourinho, Bayern Münih ile yapılan görüşmelerin ardından Almanca öğrenmeye de başladı. Kısa zaman içerisinde önce Thomas Tuchel ile yolların ayrılacağı, sonrasında takımın başına Jose Mourinho'nun getirileceği kaydedildi.

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