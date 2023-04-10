Saç dökülmesini pahalı ürünler kullanmadan doğal yolla durdurun: Sonuç inanılmaz! Etkisini gören gözlerine inanamıyor

Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesine ne iyi gelir? Hem sağlığımızı korumak hem de mutlu bir hayat yaşamak aslında sadece biraz düzenli olmaktan geçiyor. Beslenmemize ve uykumuza dikkat ettiğimiz takdirde çoğu şey kendiliğinden yoluna giriyor. Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir