Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Şampuanınızın saç derinizdeki nemi almaması için saçlarınızı yıkamadan önce mutlaka soğan yağı ile saçlarınıza masaj yapın. Bu durumda soğan yağı doğal bir saç kremi olarak kullanılabilir. Ayrıca saçınızı yıkamadan önce soğan yağı kullanmak istemiyorsanız yıkama sonrasında saç uçlarına uygulayabilirsiniz. Normal soğan yağı saçınızı parlak, pürüzsüz, nemli ve elektriksiz hale getirebilir. Soğan suyu ve bal birlikte kullanılırsa saç dökülmesini tedavi etmek için harika olabilir. Bu nedenle, soğan suyu ve ballı macun karışımını saç derisine 30 dakika uygulayın ve durulayın. Haftada 1-2 kez düzenli uyguladığınızda harika etkilerini görebilirsiniz. Ayrıca saçlar için harikalar yapan bilinen sıcak yağ bakımlarını da deneyebilirsiniz. Soğan saç yağı, saç derisine tek başına veya sıcak yağ tedavisi olarak başka bir yağ ile uygulanabilir. Başlamak için avucunuzun içine birkaç damla soğan yağı koyun ve uçlara doğru ilerleyerek saç derinize hafifçe masaj yapın. Soğan yağını saçlarınıza sürdükten sonra gece boyunca bekletin. Sabah uyandığınızda saçlarınızı yıkayın.