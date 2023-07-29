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Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

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Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

2023-07-29 08:08:54
Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanma saç dökülmesi gibi en sık karşı karşıya kalınan saç sorunlarının başında geliyor. Saç diplerindeki bitmek bilmeyen kaşıntı kişiye rahatsızlık hissi veriyor. Bu durum zamanla saç sağlığının bozulmasına ve dökülmesine de yol açıyor. Saç diplerindeki egzamayı bitirmek, iltihaplanma ve kaşıntının yok olması için bazı yağlardan faydalanabilirsiniz. Bu yağlar saç köklerine nem depolayarak kaşını sorununu kökten çözüyor.

#1
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Saç sağlığı herkes için büyük önem taşıyor. Sağlıklı saçlara sahip olabilmenin yolu sağlıklı saç derisinden geçiyor. Saç kökleriniz nefes alamadığında egzama, kepek ve kaşıntı gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

#2
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Özellikle saç diplerindeki egzama en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Saç egzamasından, iltihaplanmadan ve kaşıntıdan kurtulmak için mutlaka bir uzman desteği almanız gerekiyor. Ancak bu sorunu engelleyen bazı doğal yöntemler de bulunuyor.

#3
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Yanlış bakım uygulamaları, dış etkenler, mevsim değişikliği gibi bir çok etken saç diplerinizde kuruluğa ve kepeğe neden olur. Saç köklerine nem depolamak ve saç sağlığınızı korumak için doğal yağlara bir şans verebilirsiniz

#4
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

ARGAN YAĞI Argan yağı saç bakımında en sık kullanılan doğal yağlardan biri. Argan yağı yapısında B vitamini, E vitamini ve saçın onarılması ve korunması için kaplama görevi yapan gerekli yağlardan bolca içeriyor. Saçların sağlıklı ve güçlü uzamasına yardımcı olur. Argan yağı saç köklerinin kurumasını engeller. Saça vitamin depolar. Saç diplerinin nefes almasına yardımcı olur ve dökülme sorununu ortadan kaldırır.

#5
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

FINDIK YAĞI Fındık yağı B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından çok zengin bir doğal yağdır. Fındık yağı saç köklerinde kepek oluşmasını engeller. Besleyici ve onarıcı bir özelliği bulunur. Sadece saçlarda değil, cilt bakımında da kullanılan fındık yağı, cilde de nem ve parlaklık verir. Fındık yağı saç dökülmesini engeller. Saçlara nem depolayarak canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Fındık yağını saç bakım rutinine dahil ederek saç sağlığınızı koruyabilirsiniz.

#6
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

LAVANTA YAĞI Lavanta yağı güzel kokusu ile en sık tercih edilen saç bakım yağları arasında yer alır. Lavanta yağı hem saçların dökülmesini durdurur hem de saçların koparak kırılmasını engeller. Saç köklerini besler, kan dolaşımını hızlandırır. Kekik ve biberiye yağı ile kullanılarak saç derisini ve cilt bakımında kullanmak isterseniz cildinin tahriş etmesini engellemiş olursunuz. Lavanta yağı ile kepek ve kuruluk sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

#7
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

JOJOBA YAĞI Jojoba yağı saç derisini yumuşatarak saç diplerindeki kuruluğu engeller. Saç tellerini güçlendirerek dökülme sorununu ortadan kaldırır. Cilt tarafından çok kolay emilir. Jojoba yağı saç köklerinin nefes alarak sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Ayrıca saç uzatma ve gürleştirme de en önemli çözümlerden biridir. Jojoba yağını tek başına kullanabileceğiniz gibi şampuan ve saç kremlerinizin içerisine ekleyerek de kullanabilirsiniz.

#8
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

SAFRAN YAĞI Safran yağı saç diplerindeki gözenekleri açar. Saçları güçlendirerek dış etkenlerden dolayı hasar görmesini engeller. Safran yağı saç diplerindeki kuruluk sorununu ortadan kaldırır. Saçlara nem depolar. Dökülmeyi durdurur. Diğer saç bakım yağları ile karıştırılarak saç diplerine uygulanabilir. Eğer hassas bir saç deriniz varsa bu yağları uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

#9
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

BU YAĞ SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURUYOR Çeşitli nedenlere bağlı olarak saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yaşlanma normal bir biyolojik süreçtir. Bu, ince çizgiler sergilemeye başlayan cilt ve daha kırılgan hale gelen kemikler dahil olmak üzere vücudun her bölümünü etkiler. Saçlar da benzer bir bozulmadan muzdariptir.

#10
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Yaşlandıkça, saç köklerinin yeni saç üretme yeteneği azalır ve bu da daha az saç hacmine neden olur. Kadınlarda hormonal dengesizlik nedeniyle saç dökülmesi çok daha yaygındır. Bu sebeple belirli zamanlarda yoğun bir saç dökülmesi ile karşı karşıya kalabilirler.

#11
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Kalıtsal faktör, özellikle erkek tipi kellik görünümünde en çok erkeklerde görülürken, bu sorun hem erkekleri hem de kadınları etkiler.

#12
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Genetik sadece saç tipini ve kalitesini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda saç köklerinin küçülmesine ve yeni saç çıkarma yeteneğini kaybetmesine de etki eder. Beslenme alışkanlıkları da saç sağlığını etkileyen bir diğer faktördür. Saç sağlığını korumak için beslenme çok önemlidir.

#13
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Proteinler saçın yapı taşlarıdır ve çinko ve magnezyum da saçı sağlıklı tutmada önemli bir rol oynar. Sürekli diyet yapmak, yetersiz ve düzensiz beslenmek saç kayıpları yaşamanıza sebep olur. Saç derisi enfeksiyonları saçınızın sağlığına zarar verebilir. Tedavi edilmediği takdirde, saç derisi bozuklukları, özellikle enfeksiyonun daha belirgin olduğu yamalı bölgede ciddi saç dökülmesine neden olabilir.

#14
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Aynı şekilde, kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarında da genellikle tedaviye başladıktan birkaç hafta sonra saç dökülmesi görülür.

#15
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Ayrıca, östrojen seviyelerindeki düşüş nedeniyle, birçok kadın hamilelikten sonra birkaç ay saç dökülmesi yaşar. Benzer şekilde, tiroid hastalarında da büyük tutamlar ve kümeler halinde saç dökülmesi görülebilir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu saç dökülmesi sorununu soğan yağı kullanarak hafifletebilmeniz mümkün.

#16
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Soğan yağı, kafa derisinde saç gelişim döngüsünü optimize etmeye yardımcı olan spesifik enzimleri aktive edebilir. Bu, daha hızlı saç büyümesine ve daha az saç dökülmesine neden olarak daha sağlıklı görüne saçlara sahip olmanıza yardımcı olur.

#17
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Soğan yağı kükürt oranı yüksektir ve saç kırılmasını, kırık uçları ve incelmeyi önlemeye yardımcı olabilir. Bunun nedeni, kükürdün saç teli gücü için gerekli olan proteini üretmeye yardımcı olabilmesidir. Soğan yağındaki bazı enzimler saçınızı serbest radikal hasarından koruyabilir ve erken beyazlamayı geciktirmeye yardımcı olur. Soğan yağı ayrıca saç derisindeki pH dengesini korur. Saçların beslenmesine ve dengeli uzamasını sağlar. Saç derisine düzenli olarak soğan yağı uygulamak bakteriyel enfeksiyonları, kepeği ve kaşıntıyı önlemeye yardımcı olabilir.

#18
Foto - Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin

Şampuanınızın saç derinizdeki nemi almaması için saçlarınızı yıkamadan önce mutlaka soğan yağı ile saçlarınıza masaj yapın. Bu durumda soğan yağı doğal bir saç kremi olarak kullanılabilir. Ayrıca saçınızı yıkamadan önce soğan yağı kullanmak istemiyorsanız yıkama sonrasında saç uçlarına uygulayabilirsiniz. Normal soğan yağı saçınızı parlak, pürüzsüz, nemli ve elektriksiz hale getirebilir. Soğan suyu ve bal birlikte kullanılırsa saç dökülmesini tedavi etmek için harika olabilir. Bu nedenle, soğan suyu ve ballı macun karışımını saç derisine 30 dakika uygulayın ve durulayın. Haftada 1-2 kez düzenli uyguladığınızda harika etkilerini görebilirsiniz. Ayrıca saçlar için harikalar yapan bilinen sıcak yağ bakımlarını da deneyebilirsiniz. Soğan saç yağı, saç derisine tek başına veya sıcak yağ tedavisi olarak başka bir yağ ile uygulanabilir. Başlamak için avucunuzun içine birkaç damla soğan yağı koyun ve uçlara doğru ilerleyerek saç derinize hafifçe masaj yapın. Soğan yağını saçlarınıza sürdükten sonra gece boyunca bekletin. Sabah uyandığınızda saçlarınızı yıkayın.

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