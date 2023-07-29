2023-07-29 08:08:54 Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanmayı kökten çözüyor! Şampuanın içine 1 damla ekleyin
Saç diplerindeki egzama, kaşıntı ve iltihaplanma saç dökülmesi gibi en sık karşı karşıya kalınan saç sorunlarının başında geliyor. Saç diplerindeki bitmek bilmeyen kaşıntı kişiye rahatsızlık hissi veriyor. Bu durum zamanla saç sağlığının bozulmasına ve dökülmesine de yol açıyor. Saç diplerindeki egzamayı bitirmek, iltihaplanma ve kaşıntının yok olması için bazı yağlardan faydalanabilirsiniz. Bu yağlar saç köklerine nem depolayarak kaşını sorununu kökten çözüyor.