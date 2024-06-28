2024-06-28 17:16:20 Saç baş birbirine girdiler! Kozmetik mağazasındaki kavgalar boks müsabakalarını aratmadı
Geçtiğimiz günlerde bir kozmetik mağazasında indirim nedeniyle oluşan izdihamda "Senin çalışanın bana geri zekalı diyemez" diyerek bağıran ve gözlerini belerten kadının görüntüleri henüz hafızalardan silinmemişti. Bugün yine aynı kozmetik markasının yaptığı yüzde 80 indirim nedeniyle mağazalara akın eden kadınlar kalabalık oluşturdu. İndirimli ürünleri almak isteyenler arasında yaşanan kavgalar, boks müsabakalarını aratmadı.