Sabra ve Şatilla katliamının 42’inci yıldönümünde İsrail’e lanet yağıyor

KURTULMUŞ: HESAP SORULMAYAN HER ZULÜM, YENİ ACILARIN VE KATLİAMLARIN YOLUNU AÇTI Katliamın yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Sabra ve Şatilla katliamını, insanlık tarihine sürülen kara bir leke olarak hatırlıyoruz.1982 yılında Falanjist çeteler, Siyonistlerin katkısı ve desteğiyle, o korkunç günde binlerce savunmasızmasum insanın hayatına kıydı. Bu vahşetin arkasındaki isimler ve sorumlular, adaletin önüne çıkarılamadı. Hesap sorulmayan her zulüm, yeni acıların ve katliamların yolunu açtı. Uluslararası hukuki süreçlerin, bölgemizde adil bir barış ve güvenliği sağlayacak temelleri bir an evvel atmasını diliyorum. Sabra ve Şatilla’nın acısı, bugün Gazze’de, Batı Şeria’da ve Filistin topraklarında yaşanan haksızlıklarla yankılanmaya devam ediyor. Aşırılığın, fanatizmin, insanlıktan uzaklaşmanın bedelini mağdur edilenler ödediği gibi, sessiz kalanlar da mutlaka ödeyecektir. Tarih bizlere, zulme göz yumanların da bir gün o karanlığın içinde kaybolduğunu tekrar tekrar göstermiştir. Sabra ve Şatilla katliamının yıl dönümünde, o kara günleri tekrar ibretle anmak ve anlamakla sorumluyuz. İsrail’in işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkı hâlâ özgürlüğü için, onuru için direniyor. Gazze’nin savunulması Filistin halkının insanlık adına direnişidir. Gazze’nin direnişini desteklemek de insanlığın ortak sorumluğudur. Artık sadece bölgesel değil küresel bir tehlikeye dönüşen Netanyahu ve çetesi durdurulmalıdır”