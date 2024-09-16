2024-09-16 18:09:29 Sabra ve Şatilla katliamının 42’inci yıldönümünde İsrail’e lanet yağıyor
İnsanlık düşmanı Siyonist terör devleti İsrail işgaliyle birlikte Siyonistlere müttefik milisler tarafından 16 Eylül 1982'de gerçekleştirilen Sabra ve Şatilla katliamının üzerinden tam 42 yıl geçti. Katliamın yarası hala yürekleri dağlarken, dünyanın her yerinden İsrail’e lanet yağıyor. Katliamın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, kurbanların sayısı hakkında çelişkili rakamlar hâlâ tartışılıyor. Katliamda ölenlerin sayısı 700 ile 5000 arasında tahmin edilirken, Filistinli araştırmacı Beyan Nuveyhid el-Hut'un "Sabra ve Şatila - Eylül 1982" adlı kitabında yazdığına göre, ölü sayısının en az 1300 olduğu tahmini yer alıyor.