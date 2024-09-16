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Sabra ve Şatilla katliamının 42’inci yıldönümünde İsrail’e lanet yağıyor

2024-09-16 18:09:29
Sabra ve Şatilla katliamının 42’inci yıldönümünde İsrail’e lanet yağıyor

İnsanlık düşmanı Siyonist terör devleti İsrail işgaliyle birlikte Siyonistlere müttefik milisler tarafından 16 Eylül 1982'de gerçekleştirilen Sabra ve Şatilla katliamının üzerinden tam 42 yıl geçti. Katliamın yarası hala yürekleri dağlarken, dünyanın her yerinden İsrail’e lanet yağıyor. Katliamın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, kurbanların sayısı hakkında çelişkili rakamlar hâlâ tartışılıyor. Katliamda ölenlerin sayısı 700 ile 5000 arasında tahmin edilirken, Filistinli araştırmacı Beyan Nuveyhid el-Hut'un "Sabra ve Şatila - Eylül 1982" adlı kitabında yazdığına göre, ölü sayısının en az 1300 olduğu tahmini yer alıyor.

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Foto - Sabra ve Şatilla katliamının 42’inci yıldönümünde İsrail’e lanet yağıyor

HAMAS: İŞGAL SONA ERENE KADAR DİRENİŞE VE MÜCADELEYE DEVAM İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın Lübnan'daki Kitle Çalışmaları birimi, Sabra ve Şatilla katliamının 42. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Filistin halkının işgal sona erene kadar direnişe ve mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Kitle Çalışmaları bugün (16 Eylül Pazartesi) yaptığı açıklamada, "İsrail işgali ve müttefik milisler tarafından 16 Eylül 1982'de gerçekleştirilen Sabra ve Şatilla katliamı, Filistin halkının ve dünyanın hafızasında derin bir iz bırakmış vahşi bir katliam olarak kalacaktır. Bu katliam, İsrail işgalinin terörünü ve vahşetini gözler önüne sermiştir" dedi. Ayrıca, bu katliamın Filistin'in ulusal tarihinde kalıcı olacağını, çünkü Filistin halkının adaletsizlik ve terörle mücadele konusunda kararlılığını gösterdiğini, bu mücadelenin kurtuluş ve yurda dönüş gerçekleşene kadar süreceğini belirtti. Bu katliamın, insanlık tarihine işlenmiş bir utanç lekesi olarak kalacağını, çünkü bu katliamı gerçekleştirenlerin yargılanmadıklarını ve cezalandırılmadıklarını vurguladı.

#2
Foto - Sabra ve Şatilla katliamının 42’inci yıldönümünde İsrail’e lanet yağıyor

Açıklamada, Sabra ve Şatilla katliamının yıl dönümünün bu yıl, İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki halka karşı her gün yeni katliamlar gerçekleştirdiği, sivil halkı öldürdüğü ve altyapıyı yok ederek yaşamın tüm unsurlarını tahrip ettiği bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, "Filistinli halkımız, 1948'deki Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana işgal terörüne göğüs gerdi ve zulme karşı direndi. Halkımız, davasının haklılığına olan inancından sapmayacak, toprağında ve mülteci kamplarında direnmeye devam edecek, kurtuluş ve yurda dönüş gerçekleşene kadar direnişe bağlı kalacaktır" ifadelerine yer verildi. Sabra ve Şatilla katliamına ve İsrail işgalinin her gün işlediği katliamlara verilecek gerçek yanıtın, direniş programı etrafında ulusal birliği inşa etmek ve "Aksa Tufanı" operasyonunu desteklemek olduğu, bu operasyonun İsrail işgalinin zayıflığını ortaya koyduğu, kurtuluş ve yurda dönüş yolunu açtığı vurgulandı.

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Foto - Sabra ve Şatilla katliamının 42’inci yıldönümünde İsrail’e lanet yağıyor

KURTULMUŞ: HESAP SORULMAYAN HER ZULÜM, YENİ ACILARIN VE KATLİAMLARIN YOLUNU AÇTI Katliamın yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Sabra ve Şatilla katliamını, insanlık tarihine sürülen kara bir leke olarak hatırlıyoruz.1982 yılında Falanjist çeteler, Siyonistlerin katkısı ve desteğiyle, o korkunç günde binlerce savunmasızmasum insanın hayatına kıydı. Bu vahşetin arkasındaki isimler ve sorumlular, adaletin önüne çıkarılamadı. Hesap sorulmayan her zulüm, yeni acıların ve katliamların yolunu açtı. Uluslararası hukuki süreçlerin, bölgemizde adil bir barış ve güvenliği sağlayacak temelleri bir an evvel atmasını diliyorum. Sabra ve Şatilla’nın acısı, bugün Gazze’de, Batı Şeria’da ve Filistin topraklarında yaşanan haksızlıklarla yankılanmaya devam ediyor. Aşırılığın, fanatizmin, insanlıktan uzaklaşmanın bedelini mağdur edilenler ödediği gibi, sessiz kalanlar da mutlaka ödeyecektir. Tarih bizlere, zulme göz yumanların da bir gün o karanlığın içinde kaybolduğunu tekrar tekrar göstermiştir. Sabra ve Şatilla katliamının yıl dönümünde, o kara günleri tekrar ibretle anmak ve anlamakla sorumluyuz. İsrail’in işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkı hâlâ özgürlüğü için, onuru için direniyor. Gazze’nin savunulması Filistin halkının insanlık adına direnişidir. Gazze’nin direnişini desteklemek de insanlığın ortak sorumluğudur. Artık sadece bölgesel değil küresel bir tehlikeye dönüşen Netanyahu ve çetesi durdurulmalıdır”

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