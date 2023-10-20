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Gıda
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Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

2023-10-20 07:47:06
Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Kilo vermenin en etkili yollarından biri, beslenmenizde sağlıklı yiyecekler tercih etmektir. Yararlı besinlerle dolu ve genel sağlığınız için harika olan bazı "yağ yakıcı yiyecekler" de vardır. Bu yiyecekler sizi tok tutmakla kalmaz, aynı zamanda yağ yakımını hızlandırarak kilo vermenizi kolaylaştırır. Bir yandan da iştahınızı da kapatmanıza yardımcı olacak bu yiyecekler, hızlı ve kolay bir şekilde zayıflamanıza destek olur.

#1
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Bu yazıda sizler içi yağ yakımını hızlandıran ve genel kilo kaybına yardımcı olduğu araştırmalarla kanıtlanmış bazı besinleri derledik. Yine de unutmamak gerekiyor ki bu, bu yiyeceklerin tek başına vücut yağını eritebileceği anlamına gelmez, ancak dengeli bir beslenmenin parçası olarak dahil edildiklerinde hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilirler.

#2
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

SOMON Somon, protein ve sağlıklı yağlar gibi besinlerle dolu popüler bir balıktır. Birincisi, somondaki yağsız protein miktarı (porsiyon başına 17 gram), yüksek proteinli bir diyetin kilo verme ve vücut yağını azaltma üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle yağ kaybı hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

#3
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Bununla birlikte somon gibi yağlı balıklar, antienflamatuar özelliklere sahip olan ve yağ metabolizmasını etkileyebilen omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Hindawi dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, omega-3 yağ asitlerinin takviyesi yetişkinlerde dinlenme metabolizma hızını artırabilir.

#4
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

PUL BİBER Pul biber, sevdiğiniz yemeklere lezzet katmaktan çok daha fazlasını yapabilir.

#5
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Bu biber, kapsaisin adı verilen önemli bir bileşikle kilo verme hedeflerinizdeki ısıyı artırır.

#6
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Acı biberdeki kapsaisin, vücutta ısı üretimi süreci olan termogenezi teşvik ederek metabolizmayı geçici olarak artırabilir.

#7
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Bu etki ise zamanla yağ kaybına katkıda bulunabilir.

#8
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Dr. Trista Best şunu ekliyor: "Kapsaisin yalnızca metabolizmayı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda iştahı da azaltarak genel olarak daha az kalori tüketmenize yardımcı oluyor."

#9
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

TARÇIN İster yulaf ezmenizin üzerine serpin, ister sabah kahvenize bir tutam ekleyin, tarçının kan şekeri yönetimi yoluyla yağ kaybı hedeflerinize yardımcı olabilir.

#10
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Tarçının kan şekeri düzeylerini düzenlemeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olduğu öne sürülmektedir. İstikrarlı kan şekeri düzeyleri, iştahı ve aşırı yemeyi azaltarak potansiyel olarak kilo yönetimine yardımcı olabilir.

#11
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Ek olarak daha yüksek, daha yönetilmeyen kan şekeri düzeyleri de artan kilo alımıyla ilişkilendirilmiştir.

#12
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Tarçın ayrıca, bu baharata lezzetini vermesiyle bilinen sinnamaldehit adı verilen bir bileşiği de içerir. Beslenme Bilimi ve Vitaminoloji Dergisi'nde yayınlanan 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sinnamaldehit tüketmek karın bölgelerindeki yağları kaybetmeye destek oluyor.

#13
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

YUMURTA Yumurtalar mükemmel bir yüksek kaliteli protein ve temel besin kaynağıdır ve özellikle yağ metabolizmasında rol oynayan kolin açısından zengindir.

#14
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Yumurta yemek kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir, gün boyunca aşırı yeme olasılığını azaltır ve yumurtadaki proteinin yüksek termik etkisi vardır.

#15
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Bu da sindirmek için daha fazla enerji gerektirdiği anlamına gelir, yani vücudunuzun daha fazla kalori yakmasını destekleyebilir.

#16
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Ek olarak yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, kahvaltıda yumurta yiyen katılımcıların kahvaltıdan sonra daha az açlık yaşadıklarını ve kahvaltıda simit yiyen katılımcılara göre gün boyunca daha az kalori tükettiklerini buldu.

#17
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

ORMAN MEYVELERİ Orman meyveleri antioksidanlarla doludurlar ve yoğurt, yulaf ezmesi, salata ve su gibi her şeye bir miktar tat katabilirler.

#18
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Özellikle yaban mersini, çilek ve böğürtlen gibi meyveler yağ yakıcı harika atıştırmalıklardır.

#19
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Meyvelerin kalorisi düşük ve lif oranı yüksektir, açlığı kontrol etmeye ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve meyvelerdeki antioksidanlar aynı zamanda oksidatif stresle de mücadele eder, potansiyel olarak vücudun yağ yakma yeteneğini artırır ve genel sağlığı iyileştirir.

#20
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırma, yaban mersininin aktif bireylerde "yağ oksidasyonunu hızlandırmaya" ve yağ yakımına yardımcı olabileceğini buldu.

#21
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

YULAF EZMESİ Yulaf, size lif, karbonhidrat ve protein sağlayabilen zengin tahıllardır ve kilo verme hedefleriniz için yararlı bir kahvaltı olabilir.

#22
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Yulaf ezmesi, sürekli enerji sağlayan ve kendinizi tok hissetmenizi sağlayarak aşırı yemeyi önleyen karmaşık bir karbonhidrattır.

#23
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Bu karmaşık karbonhidratlar enerjiyi kademeli olarak serbest bırakır, enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur ve aşırı yemeye ve kilo almaya yol açan ani açlık sancılarını önler.

#24
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Nutrients dergisinde yayınlanan bir rapora göre tam tahıl tüketimi (yulaf veya kahverengi pirinç gibi) kilo kaybı ve vücut ağırlığının azalmasıyla bağlantılıydı.

#25
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Tam tahılları bu kadar sağlıklı yapan ana bileşenlerden biri de yüksek lif içeriğidir. Annals of Internal Medicine'de yayınlanan araştırma, günlük olarak lif alımınızı artırmanın kilo vermenize yardımcı olabileceğini ve sekiz gram lif sağlayan bir fincan yulafla bu kahvaltı yemeğinin hedeflerinize önemli ölçüde yardımcı olabileceğini buldu.

#26
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

KURUYEMİŞ Canınız bir atıştırmalık çektiğinde, yağ yakma hedeflerine de yardımcı olabilecek doyurucu bir yiyecek için en sevdiğiniz kuruyemişlerden bir avuç tüketebilirsiniz.

#27
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Bazı insanlar, yağ ve kalori bakımından daha yüksek oldukları için kuruyemiş yeme konusunda endişeleniyorlar, ancak Nutrients'ta yapılan bir araştırmaya göre, kuruyemiş yemenin daha iyi kilo yönetimi ve zamanla daha az kilo alımıyla bağlantılı olduğu görüldü.

#28
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Kuruyemişler sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır, bu da onları genel kalori alımını azaltabilecek doyurucu bir atıştırmalık haline getirmektedir.

#29
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Bazı kuruyemişler ( badem gibi) aynı zamanda magnezyum ve E vitamini gibi besin kaynaklarıdır ve genel sağlığa katkıda bulunur.

#30
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

BADEM Son araştırmalar özellikle bademlerin yağ kaybına yardımcı olabileceğini gösterdi.

#31
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Nutrients dergisinde 2021'de yayınlanan bir araştırma, bademlerin vücut yağ kütlesinde ve toplam yağ kütlesinde azalmayla ilişkili olduğunu buldu.

#32
Foto - Sabahları böyle yemek iştahı kapatıp 2 beden inceltiyor

Birkaç yıl önce yayınlanan başka bir araştırma, günlük olarak badem yemek ile karın ve bacak çevresindeki yağ düzeylerini azaltmak arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.

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