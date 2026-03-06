  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Ateşle ve unut” sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı Ev hanımları yasta! Türk mutfaklarının olmazsa olmazı iflasın eşiğinde Türkiye 'artık gelsin' diye bekliyordu! Savaş çıkınca Eurofighter'ların o ülkeye gönderilmesine karar verildi Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok Resesyon mu geliyor? BYD’nin satış rakamları çakıldı F-16 boyutunda! Süpersonik İHA testleri geçti Kimsenin sormadığı soruyu sordu! Çin mücadelesi yalan mı oldu? Hipersonik füzeler için yenilikçi yaklaşım! ABD'nin rakibi zoru başardı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok

Türkiye'nin S-400 tedariki sonrası ortalığı yangın yerine çeviren ABD, diğer taraftan benzer satın almalara imza atan Asya ülkesine her türlü muafiyeti sağlıyor.

#1
Foto - S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını bildirdi.

#2
Foto - S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

#3
Foto - S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji gündeminin, ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşmasıyla sonuçlandığını vurgulayan Bessent, "Petrolün küresel piyasaya akmaya devam etmesini sağlamak amacıyla, Hazine Bakanlığı Hint rafinerilerinin Rus petrolü satın almasına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımlıyor." ifadesini kullandı.

#4
Foto - S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok

Bessent, kasten kısa vadeli tasarlanan bu önlemin, yalnızca halihazırda denizde mahsur kalmış petrolü içeren işlemlere yetki vermesi dolayısıyla Rus hükümetine kayda değer bir mali fayda sağlamayacağına dikkati çekti. Hindistan'ın ABD'nin önemli bir ortağı olduğuna işaret eden Bessent, şunları kaydetti:

#5
Foto - S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok

"Yeni Delhi'nin ABD petrolü alımlarını artırmasını bekliyoruz. Bu geçici önlem, İran'ın küresel enerjiyi rehin alma girişiminin yol açtığı baskıyı hafifletecektir."

#6
Foto - S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelmiş, petrol fiyatları yükselmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu
Dünya

Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu

Terör devleti İsrail'in dostu Hindistan'da orduya ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı radardan kayboldu.

ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması
Dünya

ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Orta Doğu’da artan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yöne..
ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye ile koordinasyon içinde kritik bir operasyon düzenlendi...
Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir
Dünya

Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir

Çinli akademisyen Prof. Dr. Jiang Xueqin, ABD ve İsrail’in saldırısı altındaki İran'ın, ABD üslerine saldırmak yerine birkaç tesisi vurarak ..
MİT'ten sınır ötesinde operasyon
Dünya

MİT'ten sınır ötesinde operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23