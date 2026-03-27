60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar... Zor günler için sakladıkları petrolü ortaya çıkardılar! Tamı tamına 8,5 milyon kilolitre Bu herkesi şaşırttı! Sadettin Saran düğmeye bastı: 4 isimden 46 milyon euro gelir Gineli golcü: Fenerbahçe'ye güzel haber: Serbest kalma maddesi devrede Türkiye'nin ünlü holdinginden sürpriz karar! İnci Akü'yü Japonlardan geri alıyorlar Çayır, çiçek ve ağaç polenlerinden muzdarip iseniz! Bu problem başa bela... Milli Takımın en çok korktuğu senaryoyu açıkladılar! Kosova'lılar resmen çıldırdı, yok artık!
S-400'ler ve diğer hava savunma sistemleri devreye girdi: 121 İHA parçalandı
S-400'ler ve diğer hava savunma sistemleri devreye girdi: 121 İHA parçalandı

S-400'ler ve diğer hava savunma sistemlerinin devreye alındığı saldırıda 121 insansız hava aracı peş peşe düşürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşında İHA saldırıları giderek yoğunlaşan bir boyut kazandı. Ukrayna ordusunun gece saatlerinde başlattığı kapsamlı hava operasyonu, Moskova başta olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin etkin biçimde devreye girdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 121 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 21.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını belirtti. Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da sosyal medya hesabından, bölgede 36 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

