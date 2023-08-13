Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Kısacası yapay zekânın bu konuda da yoğun bir etkisi olacaktır. Elde edilen bilgilere göre beyniniz, detayları kendi başınıza hatırlamaya çalışmak yerine uyurken beyin aktivitesini kaydeden bir cihaza bağlanabilir. Toplanan verilerden yüksek çözünürlüklü görüntüler ve sesler oluşturulabilir ve bunlar daha sonra dijital bir arşivde saklanabilir. Yapay zekâ ise, toplanan bilgileri anlayabilmeli yani her bir görüntü veya sesle ilişkilendirilen beyin aktivitesini tanımlayabilmeli ki bu mümkün olsun. İşte bu noktada, bilgisayarların desenleri tanımasını ve verilere dayalı kararlar almasını öğreten yapay zekânın bir alt dalı olan makine öğrenmesi devreye girmektedir."