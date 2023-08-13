  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

iPhone 15 serisi tanıtılmadan yükseltme aldı

Tüp gaz fiyatları yeniden güncellendi! Güncel fiyatlar peş peşe açıklandı, ağızlar açık kaldı!

Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Elma sirkesini marketten almayın, İşin ustası bilinmeyen gerçeği açıkladı! Bu sirke çok başka, dibindeki tortuda şifa var

Tavşan kanı çayın yöntemi keşfedildi: Çayın lezzetine lezzet katan ipucu!

Açmayan çiçeği bile açtırıyor. Dibine 1 bardak dökün ve 1 hafta bekleyin! Çiçeklerin coşmasını ve hızlı büyümesini sağlıyor

101 yaşındaki rekortmen doktor beyni, hafızayı keskin tutmanın 3 sırrını anlatıyor! Uzun yaşamın şifreleri

İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

Yine gece hayatı yine alkol yine dehşet!
Teknoloji-Bilişim
15
Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

2023-08-13 20:53:18
Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz birçok şeyi bilim insanları gerçekleştiriyor. İnsanlar gördüğü rüyaları film izler gibi tekrar izleyebilecek. Bir sonraki aşama ise düşüncelerin okunması olacak.

#1
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Filmlerde izleyip, kitaplarda okuduğumuz durum nihayet gerçek oldu. Bilim adamları rüyaları kaydetmeye başladı. Üstelik bu gelişmiş teknolojinin sonu zihnimizden geçen düşünceleri okumaya kadar gidiyor…

#2
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Yıllar önce ilk izlediğimiz filmlerde bize imkansız gelen kurgular, zamanla teker teker gerçekleşti. Şimdi buna bir yenisi daha ekleniyor, rüyaların kaydedilmesi ve zihnimizden geçenlerin okunması... Bazılarımız elimizdeki gelişmiş teknolojiye rağmen bunun hâlâ gerçekleşmiş olabileceğine pek inanamasa da bilim insanları durmadı ve bunun bir yolunu buldu.

#3
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Japonya'daki Osaka Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insanların uykuda rüya görürken oluşan beyin dalgalarını kaydettiler ve bunu dalgaları tekrar görüntüye çeviren bir yapay zeka modeli geliştirdiler. İşte bu yeni yapay zeka özelliği de, dalgaları görüntüye çevirerek, gece görülen rüyaların izlenmesini sağladı. Peki, bu teknoloji insanlığa neler sağlayacak?

#4
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

İlk başta sadece rüyalar yardımı ile insanların psikolojik durumları yorumlanabilir şeklinde düşünülse de, bu teknoloji felçli hastalarda, Alzeimer, demans hastaları ile otizm ve dikkat bozukluğu gibi hastalıkların tedavisi için de kullanılabilecek.

#5
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Ancak, asıl gelişmenin zihin okuma çalışmalarına yardım edeceğini ve yapay zeka yardımı ile yakın vakitte düşüncelerin okunmasının mümkün olacağı söyleniyor. Biz de bilim dünyasındaki bu heyecan verici gelişmeleri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık ile konuştuk.

#6
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

"Rüyaların kaydedilmesi fikri yeni değil, ancak şimdi AI'nın yardımıyla bunu yapabiliyor olmamız daha fazla araştırmayı hak eden bir konu... Northwestern Üniversitesi'ndeki Kellogg School of Management'ta pazarlama profesörü olan Moran Cerf, bazı insanların rüyaların anıları kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe taşımanın veya bastırılmış düşünceleri yükseltmenin bir yolu olduğuna inandığını söyledi.

#7
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Bazı bilim adamları, önemli bilgileri pekiştirmeye odaklanabilmemiz için beynimizin fazla bilgiyi boşaltma yolu olduğunu düşünürken, diğerleri rüyaların duyguları işlememize yardımcı olduğuna inanıyor. Nitekim bu yıl itibariyle Japonya'daki Osaka Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insanların beyin tarama verilerini kullanarak gördükleri görüntüleri yeniden oluşturabilen bir yapay zekâ modeli geliştirdi. Araştırmacılar, bu teknolojinin ilerletilmesinin rüyaların kaydedilmesi ve felçli hastaların sözel olmayan iletişim kurması gibi potansiyel uygulamalara yönelik bir adım olabileceğini belirttiler.

#8
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Bu teknoloji, metin ipuçlarına dayalı olarak görüntüleri üretebilen algoritmaların geliştirilmesiyle uyumludur. Araştırmacılar, mevcut bir algoritma olan "Stable Diffusion"ı kullanarak daha verimli sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Farklı beyin bölgelerinden elde edilen beyin tarama verileri kullanılarak, yapay zekâ modeli görüntülerin yeniden oluşturulması için bağlantılar meydana getirdi.

#9
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Deneylerde, dört katılımcının fMRI tarama verilerini kullanarak yapay zeka algoritmasının yaklaşık yüzde 80 doğrulukla yaklaşık bin görüntüyü yeniden oluşturabildiği bulundu. Ancak, bu teknolojinin şu an için sadece dört katılımcı üzerinde özelleştirilmiş olarak çalıştığı ve büyük bir kullanıcı grubu için ölçeklendirilmesinin pratik olmadığı vurgulanmıştır.

#10
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

fMRI, "fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme" teriminin kısaltmasıdır. Beyin aktivitesini belirli bir zamanda ve belli bir görev ya da uyaran altında görüntülemeye yarayan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. fMRI, nörobilim ve bilişsel psikolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. fMRI, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile beyin aktivitesini izleyen bir tekniktir. MRI, insan vücudundaki su içeriğini kullanarak 3D görüntüler oluşturan bir görüntüleme yöntemidir. fMRI ise, beyindeki kan akışındaki değişiklikleri algılayarak aktif beyin bölgelerini tespit eder. Beyin aktivitesi arttığında, aktif bölgelerdeki kan akışı artar ve buna bağlı olarak oksijenli kan da artar. fMRI, bu oksijenli kan değişimlerini tespit ederek aktif beyin bölgelerini belirler ve bu bölgelerin görüntülerini oluşturur.

#11
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte, insanların düşüncelerini ve rüyalarını kaydetmeye ve hatta sadece hayal ederek sanat oluşturmalarına olanak tanıyabileceğini ifade etmişlerdir. Ancak, teknolojinin yaygınlaşması ve daha geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde geliştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, "Mind-Video" modelini geliştirmişler, iki modüllü bir boru hattı oluşturarak görüntü ve video beyin kod çözümünü etkin bir şekilde birleştirmiştir. fMRI verilerinden elde edilen beyin sinyallerini kullanarak fMRI kod çözücüsünü eğiterek ve geniş kapsamlı görüntü veri tabanlarından faydalanarak ve metodolojilerini geliştirerek, ekip olağanüstü başarılar elde etmiştir. Yakalanan yaklaşımla oluşturulan videolar, gerçekçi hareketleri ve sahneler arasındaki dinamik geçişleri sergileyerek, yüzde 85 oranında bir doğrulukla etkileyici bir seviyede hassasiyet sunmuştur. Çalışmanın sonuçları yayınlanmıştır.

#12
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Kısacası yapay zekânın bu konuda da yoğun bir etkisi olacaktır. Elde edilen bilgilere göre beyniniz, detayları kendi başınıza hatırlamaya çalışmak yerine uyurken beyin aktivitesini kaydeden bir cihaza bağlanabilir. Toplanan verilerden yüksek çözünürlüklü görüntüler ve sesler oluşturulabilir ve bunlar daha sonra dijital bir arşivde saklanabilir. Yapay zekâ ise, toplanan bilgileri anlayabilmeli yani her bir görüntü veya sesle ilişkilendirilen beyin aktivitesini tanımlayabilmeli ki bu mümkün olsun. İşte bu noktada, bilgisayarların desenleri tanımasını ve verilere dayalı kararlar almasını öğreten yapay zekânın bir alt dalı olan makine öğrenmesi devreye girmektedir."

#13
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Yapay zekânın bu yeni yeteneği tıp dünyasında kullanılabilir. Araştırmacılar, alzeimer, demans hastaları için şifa olabileceğini, otizm ve dikkat bozukluğu yaşanyanların da sorunlarını çözeceğini belirtiyorlar. İlginç bir tarafı da insanlığın sadece hayal ederek sanat yapabilmesine olanak sağlayacağı öngörüsü oldu. Yani, kalen, kâğıt kullanmadan sadece düşünerek bir tablo çizmek münkün olabilecek.

#14
Foto - Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Yapılan araştırmalar neticesinde bu sayede yapay zekâ destekli teknolojinin, sağlık sektörüne giderek daha fazla gireceğini gösteriyor. Fakat yapay zekâ, beyninizdekileri beyin dalgalarıyla tam anlamıyla algılayabiliyorsa açıkçası bu tehlikeli bir sonun da başlangıcı olabilir. İnsanların düşünceleri de ortaya çıkabilir.

Fred resmen Fenerbahçe'de
Spor

Fred resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.
Araplardan şaşırtan Türkiye anketi
Gündem

Araplardan şaşırtan Türkiye anketi

Ortadoğu'da yapılan bir araştırmaya göre gençlerin üçte ikisinden fazlasının Türkiye ve Çin'i önemli müttefik olarak gördüğünü ortaya koydu...
13 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (13 Ağustos 2023) sunuyoruz...

Otomobil muayenelerinde artık bunlar kontrol edilmeyecek! Araç muayene sistemi sil baştan değişti

Otomobil muayenelerinde artık bunlar kontrol edilmeyecek! Araç muayene sistemi sil baştan değişti
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklediği 3 fay hattını açıkladı
Gündem

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklediği 3 fay hattını açıkladı

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, stres yüklü 3 fay hattı konusunda uyardı.
O ülkede Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
Dünya

O ülkede Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zabul kentinde, Osmanlı ve Kaçar dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23