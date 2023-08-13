Rüyalar bile kaydediliyor! Bir sonraki aşama şoke edici

Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte, insanların düşüncelerini ve rüyalarını kaydetmeye ve hatta sadece hayal ederek sanat oluşturmalarına olanak tanıyabileceğini ifade etmişlerdir. Ancak, teknolojinin yaygınlaşması ve daha geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde geliştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, "Mind-Video" modelini geliştirmişler, iki modüllü bir boru hattı oluşturarak görüntü ve video beyin kod çözümünü etkin bir şekilde birleştirmiştir. fMRI verilerinden elde edilen beyin sinyallerini kullanarak fMRI kod çözücüsünü eğiterek ve geniş kapsamlı görüntü veri tabanlarından faydalanarak ve metodolojilerini geliştirerek, ekip olağanüstü başarılar elde etmiştir. Yakalanan yaklaşımla oluşturulan videolar, gerçekçi hareketleri ve sahneler arasındaki dinamik geçişleri sergileyerek, yüzde 85 oranında bir doğrulukla etkileyici bir seviyede hassasiyet sunmuştur. Çalışmanın sonuçları yayınlanmıştır.