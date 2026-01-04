  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Rüya gibi manzara! 3 bin yıllık miras beyaza büründü
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rüya gibi manzara! 3 bin yıllık miras beyaza büründü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi kar yağışının ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.

#1
Foto - Rüya gibi manzara! 3 bin yıllık miras beyaza büründü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yer alan ve binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en önemli açık hava müzelerinden biri olarak kabul edilen Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - Rüya gibi manzara! 3 bin yıllık miras beyaza büründü

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi ile aynı adı taşıyan Hitit Heykel Atölyesi olarak da bilinen Yesemek Açık Hava Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

#3
Foto - Rüya gibi manzara! 3 bin yıllık miras beyaza büründü

3 bin yıllık tarihe sahip olan 200 dönümlük alana sahip açık hava müzesinde, bazalt taşından yapılmış 518 heykel yer alıyor.

#4
Foto - Rüya gibi manzara! 3 bin yıllık miras beyaza büründü

Bazalt taşlardan yapılan heykeller, üzerine yağan kar ile güzel görüntü oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu
Gündem

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

“Latif Erdoğan’ın kaleme aldığı bu sarsıcı yazı, FETÖ’nün yıllar boyunca din kisvesi altında ördüğü sahte maneviyat perdesini, Mesihlik heze..
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Kendine her şeyi hak gören küresel eşkıya ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini ele geçirdiği saldırının detayları belli oldu...
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar
Siyaset

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

"Bize ne Suriye'den" diyen CHP ile seçim ittifakı yapan Saadet Partisi, bu kez Suriye topraklarından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı old..
Rusya'dan flaş Maduro açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23