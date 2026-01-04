Rüya gibi manzara! 3 bin yıllık miras beyaza büründü
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi kar yağışının ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yer alan ve binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en önemli açık hava müzelerinden biri olarak kabul edilen Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi ile aynı adı taşıyan Hitit Heykel Atölyesi olarak da bilinen Yesemek Açık Hava Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.
3 bin yıllık tarihe sahip olan 200 dönümlük alana sahip açık hava müzesinde, bazalt taşından yapılmış 518 heykel yer alıyor.
Bazalt taşlardan yapılan heykeller, üzerine yağan kar ile güzel görüntü oluşturdu.
