Rusya'yı şok eden Türkiye gelişmesi: Herkes bu satışı konuşuyor
Rusya’yı şaşkına çeviren satışta, 2026 Mayıs tatilleri için en pahalı paket 1,6 milyon rubleyle Türkiye oldu. Gelişme Rus basınında gündem oldu.
2026 yılının Mayıs ayı için Rus turistlere satılan en pahalı tatil 1,6 milyon ruble ile Türkiye’ye gerçekleşti.
Rusya’da Mayıs tatili öncesi satılan en pahalı tur paketinin adresi Türkiye oldu. Level.Travel verilerine göre Moskova’dan yola çıkacak bir çift, Antalya Belek’te beş yıldızlı lüks bir otelde 13 gecelik her şey dahil tatil için 1 milyon 600 bin ruble ödedi. Bu tutar yaklaşık 21 bin 300 dolara denk geliyor.
TürkRus’ta yer alan habere göre, şistede ikinci sırayı Maldivler aldı. Bir çift, Kuramathi Adası’nda dört yıldızlı otelde üç öğün yemek dahil tatil paketi için 1 milyon 300 bin ruble yani yaklaşık 17 bin 300 dolar harcadı. Üçüncü sırada ise Mısır yer aldı. Nabq Bay bölgesindeki beş yıldızlı ultra her şey dahil bir aile resortunda bir haftalık tatil paketi 1 milyon rubleyi, yani yaklaşık 13 bin 300 doları aştı.
Genel tabloda ise Türkiye yine Rus turistlerin açık ara favorisi oldu. Travelata verilerine göre Mayıs tatili rezervasyonlarının yüzde 49’u Türkiye’ye yapıldı. Ortalama tatil paketi fiyatı 202 bin ruble, yani yaklaşık 2 bin 700 dolar seviyesinde gerçekleşti. İkinci sıradaki Mısır’ın payı yüzde 22’ye yükselirken, ortalama fiyat 223 bin ruble yani yaklaşık 3 bin dolar oldu.
En çok tercih edilen diğer destinasyonlar arasında Çin yüzde 7 payla üçüncü sırada yer aldı. Tayland ve Rusya’nın payı ise yüzde 5’er seviyesinde kaldı.
İç turizmde Rusların gözdesi Karadeniz kıyısındaki Soçi oldu. Yurt içi rezervasyonların yüzde 56’sı Soçi sahiline yapılırken, ortalama tatil harcaması 75 bin ruble yani yaklaşık bin dolar olarak hesaplandı.
