Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Ukrayna ise zamanın kendisinden yana olmadığına dair kesin kanıtlarla karşı karşıya kalacak. Başkan Volodymyr Zelenskiy, Putin'le anlaşma yapmak ya da kaynaklar dengesi Rusya'nın lehine dönerken savaşmaya devam etmek arasında keskin bir seçimle karşı karşıya kalacak. Elbette Ukrayna'daki savaş hiçbir zaman sadece Ukrayna'yla ilgili değil. İlk günden itibaren bu, mevcut uluslararası düzeni savunanlar ile yok etmek isteyenler arasında bir güç sınavı niteliği taşıyor. Dolayısıyla ABD desteğindeki azalmanın küresel etkilerinin olmasını beklemek de normal bir beklenti gibi duruyor. ABD sizi ortada bırakacak ABD'nin kendilerini Çin saldırganlığına karşı savunmak için savaşacağını ümit eden ülkeler, Washington'un başka bir ülkenin kendisini çok daha zayıf olan Rusya'ya karşı savunmasına bile yardım etmeyeceği gerçeğini dikkate almak zorunda kalacaklar. Böyle bir senaryoda, Pekin ve Moskova'yı motive eden, ‘demokrasilerin çökmüş, işlevsiz ve dikkatlerinin kolayca dağıldığı’ tezi doğrulanacak gibi görünüyor. Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, tarafsız gözlemcilere ve ABD'nin müttefiklerine yönelik diplomasilerinde şu bakıştan faydalanmalarını beklemek yanlış olmaz: “Amerikalılar sizi son Ukraynalı veya Afgan'a kadar savaşmaya teşvik edecek ve sonunda sizi ortada bırakacak.” Mega ödenek planı Batı'da kendini ‘gerçekçiler’ olarak tanımlayanlar, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin çökmesinin bir nimet olduğunu, çünkü bu durumun Washington'un Tayvan'a yönelik tehdide tek taraflı olarak odaklanmasına izin verdiğini iddia edebilir. Pasifik'teki 'büyük güç' saldırganlığını caydırmanın en iyi yolunun bunu Avrupa'da mümkün kılmak olduğunu savunmanın stratejik saçmalığı bir an için bir kenara bırakılsa bile siyasi açıdan bakıldığında, ABD'nin Ukrayna'nın gerçek bir savaştan kurtulmasına yardım etme taahhüdünü toplayamayacağı ve ardından varsayımsal bir savaşa hazırlanmak için bir şekilde aşırı hıza geçeceği bir senaryoyu canlandırmak gerçekten de çok zor. Biden ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell bunu anlıyor ve bu nedenle gelecek haftalarda yardım için bir adım daha atacaklar. Senato'daki Ukrayna yanlısı Cumhuriyetçiler, zorlu oylamaların gelecek yıl daha kolay olmayacağının farkında, hatta Kiev'i Kasım 2024'e kadar idare edecek mega bir ödenek aramaktan bile bahsediliyor. Kötüleşen siyasi ortamda başarı beklentileri ise belirsiz. Başarısızlığın Ukrayna'daki ve dünyadaki sonuçları ise kolaylıkla öngörülebilecek cinsten.