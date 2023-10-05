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Dünya
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Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

2023-10-05 16:46:41
Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

ABD’de Ukrayna’nın Rusya’ya karşı finanse edilmesine son verilmesi tartışılıyor. Uzmanlar ise böylesi bir hamlenin sonuçlarının ise pek iç açıcı olmayacağı görüşünde.

#1
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın açık bir tarafı gibi hareket ediyor. Bunun en büyük kanıtı ise Ukrayna’ya yapılan maddi ve askeri yardımlar. Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, bugün ise ABD kamuoyunda, Ukrayna’ya yapılan finansal yardımların kısılması veya sona erdirilmesi tartışılıyor. Ancak uzmanlar, bunun oldukça kötü sonuçları olacağı yönünde uzlaşıyor gözüküyor.

#2
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Hükümet, Kiev’e yardımların azaltılmasıyla ayakta kaldı

#3
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Bloomberg’den Hal Brands’in analizi, ABD’nin Ukrayna'ya finansmanı durdurmasının sonuçlarını tartışıyor ve olası çıktıların olumlu olmayacağının altını çiziyor ve ekliyor: “Kiev pes edemeyecek kadar iyi mücadele etti ama Rusya ve Çin Batı'yı bölme hedefine ulaşacak.”

#4
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlayamayacağını veya sağlamak istemediğini varsayın. Gerçi Washington'da finansal yardıma yönelik iki partili desteğin devam ettiği göz önüne alındığında, bu pek olası bir sonuç olmayabilir. Ancak Kongre'nin ABD hükümetini açık tutmayı ancak şu an için Kiev'e hızla azalan yardımı tamamlama çabalarından vazgeçerek başarabildiği göz önüne alındığında, bu makul bir sonuç gibi duruyor.

#5
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Cumhuriyetçiler destek verme noktasında tereddüt ettikçe, katı neo-izolasyoncular Temsilciler Meclisi başkanını devirdikçe ve Cumhuriyetçi Parti başkanlık adaylığı için önde gelen adaylar yardıma şüpheyle yaklaşan pozisyonları gözetledikçe, Ukrayna'ya yardım etme siyaseti hiç şüphesiz ki giderek zorlaşıyor. Peki Başkan Joe Biden'ın yönetimi gelecek yıl yapılacak seçimlerde kendisini engellenmiş bulursa o zaman ne olacak?

#6
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Öncelikle savaş alanındaki dengeler elbette önemli ölçüde değişecek. Ukrayna elbette öylece teslim olmayacak. Ukrayna, bugüne kadar, bütünsel varlığını tehdit eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orduları tarafından ezilemeyecek kadar iyi savaştı. Ancak Ukrayna'nın Pentagon tarafından sağlanan silah ve mühimmatlara ne kadar bağımlı olduğu göz önüne alındığında, böylesi bir senaryonun mevcut durumu daha da kötüye götüreceği kesin gözüküyor. Ve böylesi bir senaryoda, 2024 yılında büyük bir saldırı beklememek gerekiyor. Bunun, Ukrayna’nın elindekileri elde tutabilmek için sınırlarını zorlamak zorunda kalması ve ülkesini savunmasının zorlaşmasına yol açması en makul sonuç gibi duruyor.

#7
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Rusya, enerji altyapısını yok ederek ülkenin nüfusunu dondurma çabalarını yoğunlaştırırken, Ukrayna gelecek kış hava ve füze savunması sıkıntısı çekecek. Ve topçuluğun en önemli olduğu bir savaşta, bu yetenekteki bir eksikliğin ön saflarda gerçek bir etkisi olabilir; tıpkı Ukrayna kuvvetlerinin, 2022 baharının sonlarında ve 2022 yazının başlarında Rusya'nın doğu saldırısı sırasında kendilerini silah bakımından yetersiz bulduklarında olduğu gibi.

#8
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Diğer Batılı ülkeler ABD yardımlarındaki düşüşü telafi etmeye çalışacak gibi görünüyor. Güney Kore, Birleşik Krallık ve birçok Avrupa ülkesi halihazırda kritik katkılarda bulunuyor. Ancak bu ülkeler Ukrayna'ya daha fazla para sağlasalar bile Kiev'in şu an ile 2025 arasındaki dönemi atlatmak için ihtiyaç duyduğu askeri malzemeye sahip değiller. O halde ABD'nin geri çekilmesinin, en iyi ihtimalle Ukrayna'yı kendi topraklarında acımasız bir çıkmaza sokması en makul sonuç gibi duruyor. En kötü ihtimalle ise, yeni durum, Kiev’i olumsuz şartlarda barış aramaya zorlayacak kademeli bir erozyona neden olacak ve psikolojik ve diplomatik sonuçları da aynı derecede zarar verici olacak. Savaşlar ve barışları beklentiler belirler Ülkeler geleceğe dair beklentilerine göre savaşır ve barışır. Eğer Putin gelecekte Kiev'e daha az ABD desteğiyle karşılaşacağı sonucuna varırsa, zafer teorisi, yani Batılı destekçilerini geride bırakarak Ukrayna'yı eninde sonunda ezebileceği senaryosu da doğrulanmış olacak ve düzgün bir barış yapmak için de daha az isteğe sahip olacak.

#9
Foto - Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Ukrayna ise zamanın kendisinden yana olmadığına dair kesin kanıtlarla karşı karşıya kalacak. Başkan Volodymyr Zelenskiy, Putin'le anlaşma yapmak ya da kaynaklar dengesi Rusya'nın lehine dönerken savaşmaya devam etmek arasında keskin bir seçimle karşı karşıya kalacak. Elbette Ukrayna'daki savaş hiçbir zaman sadece Ukrayna'yla ilgili değil. İlk günden itibaren bu, mevcut uluslararası düzeni savunanlar ile yok etmek isteyenler arasında bir güç sınavı niteliği taşıyor. Dolayısıyla ABD desteğindeki azalmanın küresel etkilerinin olmasını beklemek de normal bir beklenti gibi duruyor. ABD sizi ortada bırakacak ABD'nin kendilerini Çin saldırganlığına karşı savunmak için savaşacağını ümit eden ülkeler, Washington'un başka bir ülkenin kendisini çok daha zayıf olan Rusya'ya karşı savunmasına bile yardım etmeyeceği gerçeğini dikkate almak zorunda kalacaklar. Böyle bir senaryoda, Pekin ve Moskova'yı motive eden, ‘demokrasilerin çökmüş, işlevsiz ve dikkatlerinin kolayca dağıldığı’ tezi doğrulanacak gibi görünüyor. Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, tarafsız gözlemcilere ve ABD'nin müttefiklerine yönelik diplomasilerinde şu bakıştan faydalanmalarını beklemek yanlış olmaz: “Amerikalılar sizi son Ukraynalı veya Afgan'a kadar savaşmaya teşvik edecek ve sonunda sizi ortada bırakacak.” Mega ödenek planı Batı'da kendini ‘gerçekçiler’ olarak tanımlayanlar, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin çökmesinin bir nimet olduğunu, çünkü bu durumun Washington'un Tayvan'a yönelik tehdide tek taraflı olarak odaklanmasına izin verdiğini iddia edebilir. Pasifik'teki 'büyük güç' saldırganlığını caydırmanın en iyi yolunun bunu Avrupa'da mümkün kılmak olduğunu savunmanın stratejik saçmalığı bir an için bir kenara bırakılsa bile siyasi açıdan bakıldığında, ABD'nin Ukrayna'nın gerçek bir savaştan kurtulmasına yardım etme taahhüdünü toplayamayacağı ve ardından varsayımsal bir savaşa hazırlanmak için bir şekilde aşırı hıza geçeceği bir senaryoyu canlandırmak gerçekten de çok zor. Biden ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell bunu anlıyor ve bu nedenle gelecek haftalarda yardım için bir adım daha atacaklar. Senato'daki Ukrayna yanlısı Cumhuriyetçiler, zorlu oylamaların gelecek yıl daha kolay olmayacağının farkında, hatta Kiev'i Kasım 2024'e kadar idare edecek mega bir ödenek aramaktan bile bahsediliyor. Kötüleşen siyasi ortamda başarı beklentileri ise belirsiz. Başarısızlığın Ukrayna'daki ve dünyadaki sonuçları ise kolaylıkla öngörülebilecek cinsten.

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