Rusya’nın paralı askerleriydi! ABD’den Wagner için ne karar aldı?

Kirby, bu kapsamda Rusya'nın Ukrayna'da kullanmak üzere Kuzey Kore'den silah aldığını belgelediklerini söyleyerek roket ve füzelerin taşındığını düşündükleri vagonların uydu fotoğrafları paylaştı. Kuzey Kore'nin bugüne kadar Wagner'e silah temin ettiğini inkar ettiğine dikkati çeken Kirby, ilgili fotoğrafların, 18 Kasım 2022'de Rusya'dan kalkan trenlerin Kuzey Kore'ye geldiğini ve 19 Kasım 2022'de de Kuzey Kore'den silah doldurulan konteynerlerin Rusya'ya geri gönderildiğini gösterdiğini öne sürdü. Kirby, Wagner'e sağlanan teçhizatın Ukrayna'da sahadaki dinamikleri değiştirmediğini belirterek diğer taraftan Kuzey Kore'nin silah göndermeye devam edeceğini düşündüklerini belirtti. KUZEY KORE'YE SİLAH SEVKİYATINI DURDURMA ÇAĞRISI "Kuzey Kore'yi Wagner'e yaptıkları bu teslimatları derhal durdurmaya çağırıyoruz." diyen Kirby, Wagner'e bu kapsamda daha fazla yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Kirby, yaptırımların kapsamını henüz açıklamayarak konuyu öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşımayı tercih ettiklerini ifade etti. Kirby, dün duyurulan ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardımı hatırlatarak Ukrayna'ya kendilerini savunmaları için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi. ABD Hazine Bakanlığının Wagner'i "uluslararası suç örgütü" addetmesinin ve uygulanacak yaptırımların, söz konusu örgütün uluslararası alandaki faaliyetlerinin kısıtlanmasına ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasına yardımcı olacağını belirten Kirby, diğer taraftan Ukrayna'ya yapılacak yardımların kapsamının her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde vereceği bir karar olduğunu söyledi. Kirby, Ukrayna'nın Kırım'a ilişkin olası operasyonuyla ilgili ise Kırım'ın, Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, bu kararı verecek kişinin de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve askeri liderleri olduğunu kaydetti.