  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şamil Tayyar'dan gündeme oturan çıkış: Devlet Bahçeli bu karara karşı çıkıyor Karşı çıkıyordu herkes... Fenerbahçe de Sidiki ile tırmalıyor... Youssef En Nesyri'nin bu hafta da boşu yok! Gündeme oturacak kararını nihayet verdi takımın orta sahadaki maestrosu.... İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: Maalesef korktuğumuz başımıza geldi telaşı taraftarlarda... Türkiye tükenmez enerji kaynaklarıyla üretimi patlattı: İnanılmaz rakam İnanılmaz istatistikler... Ederson yerine Lucas Chevalier! Ayrılmak istiyor Teröristlerin katlettiği siviller için gözyaşları sel oldu Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi ve... Rusya'dan Türkiyeye kötü haber: Maalesef korktuğumuz başımıza geldi Viral hastalıklara... Enfeksiyon onlara uğramıyor: En sağlıklı kan grubu
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Rusya'dan Türkiyeye kötü haber: Maalesef korktuğumuz başımıza geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

RST Yönetim Kurulu Üyesi ve Space Travel Genel Müdürü Artur Muradyan, Ortadoğu'daki savaşın Türkiye'ye turist akışını etkilemeye başladığını öne sürdü.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST), çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye’deki ekonomik otellere yönelik tur satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir miktar düştüğünü, bunun nedenleri arasında Orta Doğu’daki çatışma ile Mısır ve Vietnam’a yönelişin bulunduğunu bildirdi.

RST basın servisi, RST Yönetim Kurulu Üyesi ve Space Travel Genel Müdürü Artur Muradyan’ın, “Türkiye satışlarının hızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10-15 yavaşladı. Bunun birkaç nedeni var: Turistlerin Orta Doğu’daki çatışma nedeniyle temkinli davranması ve pazarlamasını daha etkili biçimde yeniden yapılandırmayı başaran diğer ülkelere yöneliş. Bunların başında en hızlı büyüyen iki destinasyon olan Mısır ve Vietnam geliyor. Satışlardaki düşüş öncelikle ekonomik segmentte hissediliyor, iyi altyapıya ve hizmet seviyesine sahip popüler oteller ise bunu neredeyse hissetmiyor” ifadelerini kullandığını aktardı.

Muradyan’a göre, rublenin güçlenmesi sayesinde yüksek sezon için otel fiyatları 2025 yılına kıyasla neredeyse değişmedi. Coral Travel şirketi, mart ayında Orta Doğu’daki çatışmanın başlamasının ardından Türkiye satışlarında düşüş yaşandığını belirtti. Şirkete göre, şu anda özellikle 5 yıldız ve üzeri otellerin katkısıyla toparlanma başladı.

Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Marina Makarkova, “28 Şubat’a kadar erken rezervasyon kampanyası kapsamındaki satışlar başarılı ilerlediği için geçen yılın aynı dönemine göre küçük bir artışımız var. Ege kıyılarındaki satış artışı, otellerin çoğunun tatil harcamalarını daha öngörülebilir kılan ‘her şey dahil’ sistemiyle çalıştığı Anadolu kıyılarına göre daha düşük. Döviz bazında fiyatlar her yerde yaklaşık aynı, ancak mevcut kur dikkate alındığında ruble cinsinden bu sezon Türkiye’de kişi başı tatil maliyeti ortalama olarak geçen yaza göre daha düşük çıkıyor. Bununla birlikte fark önemsiz: Bu yıl 115,7 bin ruble, geçen yıl ise 118,9 bin ruble” dedi.

Fun&Sun şirketi, Türkiye destinasyonunun bu yıl 26 şehirden uçuş programı, geniş otel seçeneği ve “her şey dahil” formatının popülerliği sayesinde en popüler destinasyon statüsünü koruduğunu bildirdi.

Tur operatörünün Halkla İlişkiler Başkanı Olga Lanskaya, “En iyi satılan tesisler 5 yıldız kategorisindeki oteller. Bunlar toplam rezervasyon hacminin yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor, talep ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 arttı. Bu nedenle turistlere, popüler otellerde konaklamak istiyorlarsa son ana kadar beklememelerini öneriyoruz. En yüksek büyüme dinamiğini gösteren 4 yıldız+ otellere ilgi de belirgin biçimde arttı. Buna karşılık klasik 3-4 yıldızlı oteller şimdilik geçen sezona göre düşüş gösteriyor, ancak mayıs ayında bu tesisler için aktif rezervasyon bekliyoruz” dedi.

Lanskaya’ya göre, bazı oteller belirli giriş tarihleri, oda kategorileri için ya da doluluk oranını teşvik etme ihtiyacı olduğunda özel teklifler sunmayı sürdürüyor; erken rezervasyonun sona ermesinden sonra bile turistlerin avantajlı seçenekler bulma imkanı devam ediyor. Fun&Sun verilerine göre, Türkiye’de bir turist için ortalama ödeme yaklaşık 122 bin ruble seviyesinde bulunuyor. KAYNAK: TURİZM PROJE DERGİSİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23