2023-12-01 23:31:47 Rusya'dan sert önlem! Putin imzaladı
Savaş nedeniyle sert önlemlerini sürdüren Rusya'dan yeni bir karar geldi.
Tüm Türkiye'ye tarihi müjde! Bir ilimizde devasa bir su kaynağı bulundu: Saatte 104 litre su çıkıyor
Savaş nedeniyle sert önlemlerini sürdüren Rusya'dan yeni bir karar geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı yeni kararnameye göre, Rus ordusundaki askeri personel sayısı yüzde 15’lik artış ile 2 milyon 209 bin 130'a çıkarılacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ağır kayıplar veren Rus ordusunda asker sayısını arttırmak için yeni bir kararname imzaladı.
Kremlin Bilgi Portalı'nda yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek kararnameye göre, Rus ordusundaki askeri personel sayısı yüzde 15 oranında artırılacak.
Önümüzdeki yıl Rus ordusundaki askeri personel sayısı yaklaşık 170 bin arttırılarak 2 milyon 39 bin 758'den 2 milyon 209 bin 130'a çıkarılacak.
Kararnamede ayrıca, Rus ordusundaki personel artışının sözleşmeli asker ve personellerden oluşacağı belirtilirken, Ukrayna'daki savaş için ülkede yeni bir seferberlik kararına ihtiyaç duyulmadığı da vurgulandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23