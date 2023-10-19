2023-10-19 12:58:34 Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması! Aldıkları kararı az önce tüm dünyaya duyurdular
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' formülünü konuşmaya hazır olduğunu belirtti. Lavrov, Gazze için Türkiye ile temasta olduklarını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kuzey Kore'de yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamın durdurulması için Türkiye vurgusu yaptı. Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' formülünü konuşmaya hazır olduğunu belirtti.