2024-04-05 12:30:30 Türkiye'nin enerji devi satılıyor! Fiyatı olay oldu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye'nin meşhur enerji devini satışa çıkardı.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye'nin meşhur enerji devini satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanına göre, Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ'de bulunan hisselerinden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale edilecek.
Muhammen bedeli 25 milyon dolar olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.
İhaleye katılabilmek için 2 milyon 500 bin dolar teminat yatırılması ve 7 Mayıs saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.
İhale, 8 Mayıs'ta saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.
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