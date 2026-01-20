Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar
Her yaz Türkiye'ye akın eden Ruslar tatil turlarında erken rezervasyonlara akın etti. Rusların en çok rezervasyon yaptığı ülke Türkiye oldu.
Rusya’da 2025 yılı sonunda yurtdışı tatil turlarının ortalama maliyeti bir önceki yıla kıyasla en az yüzde 11 geriledi. Tur operatörlerinin paylaştığı verilere göre ortalama tur bütçesi yaklaşık 95 bin rubleye indi. Bu tutar yaklaşık 1187 dolara karşılık geliyor. Bazı şirketler, söz konusu seviyenin iki yıl öncesine göre yüzde 13 daha düşük olduğuna dikkat çekiyor.
Vedomosti'nin haberine göre Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi en popüler destinasyonlarda fiyatlar büyük ölçüde değişmezken, Maldivler tatilinin ortalama bedeli 464 bin ruble seviyesinde kaldı. Bu rakam yaklaşık 5800 dolar olarak hesaplandı.
Buna karşılık bazı tur operatörleri 2025 yılında yurtdışı seyahatlerinde sınırlı da olsa fiyat artışı yaşandığını belirtiyor. Paket tur bütçelerinin yıl genelinde ortalama yüzde 5 artarak 187 bin rubleye çıktığı ifade ediliyor. Bu tutar yaklaşık 2 bin 337 dolara denk geliyor. Türkiye, Mısır ve Tayland gibi destinasyonlarda fiyatların görece sabit kalmasında, erken rezervasyon oranlarının artması ve tüketicilerin uygun koşulları önceden sabitlemesi etkili oldu.
Talep tarafında liderliği yine Türkiye korudu. Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke olan Türkiye’yi Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Tayland ise 2025 yılında Rusya’dan gelen turist sayısında rekor kırdı. Mısır ve Maldivler de üst sıralarda yer aldı. Vize uygulamalarındaki gevşemeyle birlikte Çin turlarına olan ilgi de belirgin biçimde arttı. Buna karşın Avrupa Birliği ülkeleri, devam eden kısıtlamalar nedeniyle Rus turistler açısından en az tercih edilen destinasyonlar arasında kaldı.
Uzmanlara göre fiyatlardaki düşüşün temel nedenleri arasında rubledeki güçlenme ve uluslararası uçuş sayısındaki artış öne çıkıyor. Otel ve hizmet ödemelerinin dolar ya da avro üzerinden yapılması, döviz kurlarındaki gerilemenin paket fiyatlara doğrudan yansımasına yol açtı. Ayrıca 2025 yılında transit uçuş seçeneklerinin çoğalması, bilet maliyetlerini aşağı çekti. Vietnam uçuşlarında fiyatların yıl genelinde ortalama yüzde 10 düştüğü belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mevcut döviz seviyeleri korunursa 2026 yılında da yurtdışı seyahatlerine olan ilginin güçlü kalmasını bekliyor.
