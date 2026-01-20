Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar

Talep tarafında liderliği yine Türkiye korudu. Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke olan Türkiye’yi Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Tayland ise 2025 yılında Rusya’dan gelen turist sayısında rekor kırdı. Mısır ve Maldivler de üst sıralarda yer aldı. Vize uygulamalarındaki gevşemeyle birlikte Çin turlarına olan ilgi de belirgin biçimde arttı. Buna karşın Avrupa Birliği ülkeleri, devam eden kısıtlamalar nedeniyle Rus turistler açısından en az tercih edilen destinasyonlar arasında kaldı.