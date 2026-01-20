  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aslan transferde gaza bastı! İki dünya yıldızı koptu geliyor Trump’a Avrupa’dan herkesi ters köşe yapan destek! Grönland’ı ABD’ye verdi bile Bilim insanlarından korkutan uyarı: Son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası alarmı! Dünya tehdit altında Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu! Benzin ve motorinde son fiyatlar belli oldu ABD’de Minneapolis'te 10 binden fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı ICE göçmen avında!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar

Her yaz Türkiye'ye akın eden Ruslar tatil turlarında erken rezervasyonlara akın etti. Rusların en çok rezervasyon yaptığı ülke Türkiye oldu.

#1
Foto - Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar

Rusya’da 2025 yılı sonunda yurtdışı tatil turlarının ortalama maliyeti bir önceki yıla kıyasla en az yüzde 11 geriledi. Tur operatörlerinin paylaştığı verilere göre ortalama tur bütçesi yaklaşık 95 bin rubleye indi. Bu tutar yaklaşık 1187 dolara karşılık geliyor. Bazı şirketler, söz konusu seviyenin iki yıl öncesine göre yüzde 13 daha düşük olduğuna dikkat çekiyor.

#2
Foto - Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar

Vedomosti'nin haberine göre Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi en popüler destinasyonlarda fiyatlar büyük ölçüde değişmezken, Maldivler tatilinin ortalama bedeli 464 bin ruble seviyesinde kaldı. Bu rakam yaklaşık 5800 dolar olarak hesaplandı.

#3
Foto - Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar

Buna karşılık bazı tur operatörleri 2025 yılında yurtdışı seyahatlerinde sınırlı da olsa fiyat artışı yaşandığını belirtiyor. Paket tur bütçelerinin yıl genelinde ortalama yüzde 5 artarak 187 bin rubleye çıktığı ifade ediliyor. Bu tutar yaklaşık 2 bin 337 dolara denk geliyor. Türkiye, Mısır ve Tayland gibi destinasyonlarda fiyatların görece sabit kalmasında, erken rezervasyon oranlarının artması ve tüketicilerin uygun koşulları önceden sabitlemesi etkili oldu.

#4
Foto - Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar

Talep tarafında liderliği yine Türkiye korudu. Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke olan Türkiye’yi Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Tayland ise 2025 yılında Rusya’dan gelen turist sayısında rekor kırdı. Mısır ve Maldivler de üst sıralarda yer aldı. Vize uygulamalarındaki gevşemeyle birlikte Çin turlarına olan ilgi de belirgin biçimde arttı. Buna karşın Avrupa Birliği ülkeleri, devam eden kısıtlamalar nedeniyle Rus turistler açısından en az tercih edilen destinasyonlar arasında kaldı.

#5
Foto - Rusya'dan çılgın Türkiye kararı! Erkenden almaya başladılar

Uzmanlara göre fiyatlardaki düşüşün temel nedenleri arasında rubledeki güçlenme ve uluslararası uçuş sayısındaki artış öne çıkıyor. Otel ve hizmet ödemelerinin dolar ya da avro üzerinden yapılması, döviz kurlarındaki gerilemenin paket fiyatlara doğrudan yansımasına yol açtı. Ayrıca 2025 yılında transit uçuş seçeneklerinin çoğalması, bilet maliyetlerini aşağı çekti. Vietnam uçuşlarında fiyatların yıl genelinde ortalama yüzde 10 düştüğü belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mevcut döviz seviyeleri korunursa 2026 yılında da yurtdışı seyahatlerine olan ilginin güçlü kalmasını bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat A..
Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!
Dünya

Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!

SDG elebaşı Abdi "Ağır kayıp verdik, bittik" diyerek teslimiyeti imzaladı. YPG'li Hamo ise İsrail'den yardım dilendi.
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gündem

Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması saç, kan ve idrar örneği alınan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23