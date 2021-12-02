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Dünya
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Rusya'daki pembe ışıklı dairelerin sırrı çözüldü

2021-12-02 08:25:39
Rusya'daki pembe ışıklı dairelerin sırrı çözüldü

Rusya’da sokaklarda yürürken pencerelerinden pembe ışıkların sızdığı apartmanlara o kadar sık rastlanır oldu ki ‘bu gizemli pembe pencerelerin’ ardında nelerin olduğunu bulmak için gruplar dahi kuruldu.

#1
Foto - Moskova sakini Lyubov Yermolayeva, “Birkaç yıl önce akşam geç bir saatte sokaklarda dolaşıyordum ve bir anda, neredeyse her apartmanda en azından bir pencerenin pembemsi menekşe rengi bir ışıkla parladığını fark ettim” diyor. Russia Beyond’un haberine göre Yermolayeva, ‘bu ışıkların ardında esasında gizemli bir şey olmasa ve sadece işlevsel olsalar dahi’ şehirde ‘pembe pencere avına çıkmanın’ ve bulduğunda da durup onlara bakmanın tutkusu hâline geldiğini söylüyor.

Moskova sakini Lyubov Yermolayeva, “Birkaç yıl önce akşam geç bir saatte sokaklarda dolaşıyordum ve bir anda, neredeyse her apartmanda en azından bir pencerenin pembemsi menekşe rengi bir ışıkla parladığını fark ettim” diyor. Russia Beyond’un haberine göre Yermolayeva, ‘bu ışıkların ardında esasında gizemli bir şey olmasa ve sadece işlevsel olsalar dahi’ şehirde ‘pembe pencere avına çıkmanın’ ve bulduğunda da durup onlara bakmanın tutkusu hâline geldiğini söylüyor.

#2
Foto - Hatta Yermolayeva, yürüyüşlerinde rastladığı pembe ışıklı pencerelerin fotoğraflarını insanlarla paylaşmak için sosyal medya ağı Vkontakte’de ‘apartmanlardaki pembe pencereler’ (rozovıye okna v domah) isimli bir grup bile kurmuş. Fakat bu grup, sosyal medyada ‘pembe pencereler’ ile ilgili kurulmuş tek grup değil. Vkontakte gibi Instagram’da da Rusya apartmanlarının pencerelerinden sızan bu pembe ışıkların ardında neyin olduğunun sorgulandığı pek çok grup var. Bu gruplardaki tartışmalara bakınca, pembe pencerelerin ardında neyin olduğunu anlamlandırmaya çalışan insanların ortaya pek çok düşünce attığı görülüyor. Kimileri bu apartman dairelerinde küçük film setlerinin kurulmuş olabileceğini söylerken, kimileri içeride bir tekno müzik partisi veriliyor olabileceği tahmininde bulunuyor.

Hatta Yermolayeva, yürüyüşlerinde rastladığı pembe ışıklı pencerelerin fotoğraflarını insanlarla paylaşmak için sosyal medya ağı Vkontakte’de ‘apartmanlardaki pembe pencereler’ (rozovıye okna v domah) isimli bir grup bile kurmuş. Fakat bu grup, sosyal medyada ‘pembe pencereler’ ile ilgili kurulmuş tek grup değil. Vkontakte gibi Instagram’da da Rusya apartmanlarının pencerelerinden sızan bu pembe ışıkların ardında neyin olduğunun sorgulandığı pek çok grup var. Bu gruplardaki tartışmalara bakınca, pembe pencerelerin ardında neyin olduğunu anlamlandırmaya çalışan insanların ortaya pek çok düşünce attığı görülüyor. Kimileri bu apartman dairelerinde küçük film setlerinin kurulmuş olabileceğini söylerken, kimileri içeride bir tekno müzik partisi veriliyor olabileceği tahmininde bulunuyor.

#3
Foto - Bu pembemsi ışığın ‘paralel bir evrene açılan kapılardan sızdığı’ yönünde savlar dahi ortaya atıldı. Ancak bunların hiçbiri doğru değil. Zira bunca insanın aklını kurcalayan bu pembe ışıkları yayan, fide yetiştirmek için kullanılan bitki lambalarından başka bir şey değil.

Bu pembemsi ışığın ‘paralel bir evrene açılan kapılardan sızdığı’ yönünde savlar dahi ortaya atıldı. Ancak bunların hiçbiri doğru değil. Zira bunca insanın aklını kurcalayan bu pembe ışıkları yayan, fide yetiştirmek için kullanılan bitki lambalarından başka bir şey değil.

#4
Foto - Rusya’da son yıllarda evlerinde çiçek, domates, dereotu ve maydonoz gibi bitki ve sebzeler yetiştirenlerin sayısı fark edilir düzeyde arttı. Fakat Güneş ışığı sadece birkaç saat evlere ulaştığı kış aylarında bu bitkileri büyütmek ya da hayatta tutmak pek mümkün değil. Bu nedenle Rusya kentlerinin sakinleri evlerinde bitki yetiştirmek için pembe ışık yayan bu özel fito-lambalardan yararlanmaya başladı.

Rusya’da son yıllarda evlerinde çiçek, domates, dereotu ve maydonoz gibi bitki ve sebzeler yetiştirenlerin sayısı fark edilir düzeyde arttı. Fakat Güneş ışığı sadece birkaç saat evlere ulaştığı kış aylarında bu bitkileri büyütmek ya da hayatta tutmak pek mümkün değil. Bu nedenle Rusya kentlerinin sakinleri evlerinde bitki yetiştirmek için pembe ışık yayan bu özel fito-lambalardan yararlanmaya başladı.

#5
Foto - Nitekim Moskova dışındaki Krasnoznamensk kasabasında yer alan evinde orkide yetiştiren Ksenia da sonbahar ve kış aylarında çiçeklerini hayatta tutmak için bu pembe ışıklardan yararlananlardan biri. Ksenia, uzaktaki bir kentten Krasnoznamensk kasabasına taşındığında kendini çok yalnız hissettiğini, bu nedenle orkide yetiştirmeye başladığını söylüyor. Pembe ışık yayan bitki lambalarının karanlık geçen kış aylarında çiçekleri için ‘hayat kurtarıcı’ olduğunu da sözlerine ekliyor.

Nitekim Moskova dışındaki Krasnoznamensk kasabasında yer alan evinde orkide yetiştiren Ksenia da sonbahar ve kış aylarında çiçeklerini hayatta tutmak için bu pembe ışıklardan yararlananlardan biri. Ksenia, uzaktaki bir kentten Krasnoznamensk kasabasına taşındığında kendini çok yalnız hissettiğini, bu nedenle orkide yetiştirmeye başladığını söylüyor. Pembe ışık yayan bitki lambalarının karanlık geçen kış aylarında çiçekleri için ‘hayat kurtarıcı’ olduğunu da sözlerine ekliyor.

#6
Foto - Pencerelerden sızan bu pembe ışıklara, Rusya’nın kuzey bölgelerindeyse daha sık rastlanıyor. Sibirya’daki Novıy Urengoy kentinin sakini Olga, şehirdeki her apartmanda en azından üç-dört ‘pembe pencereye’ rastlanabildiğini söylüyor: “Bu, sadece bitki yetiştirmekle ilgili bir şey değil. İnsanlar güneşi özlüyor. Birçoğunun evinde saksı bitkileri var, çünkü bu onlara yaz aylarını hatırlatıyor.”

Pencerelerden sızan bu pembe ışıklara, Rusya’nın kuzey bölgelerindeyse daha sık rastlanıyor. Sibirya’daki Novıy Urengoy kentinin sakini Olga, şehirdeki her apartmanda en azından üç-dört ‘pembe pencereye’ rastlanabildiğini söylüyor: “Bu, sadece bitki yetiştirmekle ilgili bir şey değil. İnsanlar güneşi özlüyor. Birçoğunun evinde saksı bitkileri var, çünkü bu onlara yaz aylarını hatırlatıyor.”

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