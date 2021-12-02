Rusya'daki pembe ışıklı dairelerin sırrı çözüldü

Hatta Yermolayeva, yürüyüşlerinde rastladığı pembe ışıklı pencerelerin fotoğraflarını insanlarla paylaşmak için sosyal medya ağı Vkontakte’de ‘apartmanlardaki pembe pencereler’ (rozovıye okna v domah) isimli bir grup bile kurmuş. Fakat bu grup, sosyal medyada ‘pembe pencereler’ ile ilgili kurulmuş tek grup değil. Vkontakte gibi Instagram’da da Rusya apartmanlarının pencerelerinden sızan bu pembe ışıkların ardında neyin olduğunun sorgulandığı pek çok grup var. Bu gruplardaki tartışmalara bakınca, pembe pencerelerin ardında neyin olduğunu anlamlandırmaya çalışan insanların ortaya pek çok düşünce attığı görülüyor. Kimileri bu apartman dairelerinde küçük film setlerinin kurulmuş olabileceğini söylerken, kimileri içeride bir tekno müzik partisi veriliyor olabileceği tahmininde bulunuyor.