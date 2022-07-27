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Teknoloji-Bilişim
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Rusya’da 'klavye krizi' çıktı

2022-07-27 20:04:16
Rusya’da 'klavye krizi' çıktı

Rusya'dan bazı şirketlerin çekilmesi sonrası ülkede Rusça klavye bulunamıyor.

#1
Foto - Teknoloji şirketlerinin Rusya’ya yaptırım uygulaması ve ülkeden çekilmesinin ardından, ilginç olaylar yaşanmaya başladı.

Teknoloji şirketlerinin Rusya’ya yaptırım uygulaması ve ülkeden çekilmesinin ardından, ilginç olaylar yaşanmaya başladı.

#2
Foto - Ülkede faaliyet gösteren bir gazetenin raporuna göre, Rusça destekli ürünler bulmak zorlaştı. Rusya’daki kullanıcılar, paralel ithalat ile getirilen ürünleri kullanmak zorunda kalıyor, ancak bu ürünlerde Rusça klavye bulunmuyor.

Ülkede faaliyet gösteren bir gazetenin raporuna göre, Rusça destekli ürünler bulmak zorlaştı. Rusya’daki kullanıcılar, paralel ithalat ile getirilen ürünleri kullanmak zorunda kalıyor, ancak bu ürünlerde Rusça klavye bulunmuyor.

#3
Foto - Rus kullanıcılar savaş yüzünden Rusça klavyeye hasret Kommersant tarafından hazırlanan son makale, Rusya’daki ithalat şirketlerinin yaptırımları atlamak için uyguladığı yöntemleri ele aldı.

Rus kullanıcılar savaş yüzünden Rusça klavyeye hasret Kommersant tarafından hazırlanan son makale, Rusya’daki ithalat şirketlerinin yaptırımları atlamak için uyguladığı yöntemleri ele aldı.

#4
Foto - Özellikle bilgisayar dünyasında stok sorunları yaşayan teknoloji ithalatçısı firmalar; Türkiye, Çin veya Sırbistan gibi ülkelerden aldığı ürünlerde Rusça klavye bulamıyor.

Özellikle bilgisayar dünyasında stok sorunları yaşayan teknoloji ithalatçısı firmalar; Türkiye, Çin veya Sırbistan gibi ülkelerden aldığı ürünlerde Rusça klavye bulamıyor.

#5
Foto - Rusya’nın son aylarda paralel ithalat üzerinden (üçüncü taraflar aracılığıyla farklı ülkeden ürün getirmek) teknoloji sevkiyatına başladığı belirtildi.

Rusya’nın son aylarda paralel ithalat üzerinden (üçüncü taraflar aracılığıyla farklı ülkeden ürün getirmek) teknoloji sevkiyatına başladığı belirtildi.

#6
Foto - Bu ürünler arasında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve klavye gibi ekipmanlar bulunuyor.

Bu ürünler arasında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve klavye gibi ekipmanlar bulunuyor.

#7
Foto - Apple, Ukrayna işgali sonrasında resmi satışlarını durdurdu ve ülkeye iPhone sevkiyatı yapmayı bıraktı. Bundan dolayı Rusya’daki şirketler de üçüncü taraflar aracılığıyla Çin gibi ülkelerden iPhone almaya başladı.

Apple, Ukrayna işgali sonrasında resmi satışlarını durdurdu ve ülkeye iPhone sevkiyatı yapmayı bıraktı. Bundan dolayı Rusya’daki şirketler de üçüncü taraflar aracılığıyla Çin gibi ülkelerden iPhone almaya başladı.

#8
Foto - Ancak bu iPhone’ların klavyeleri o ülkenin diline göre ayarlanmış durumda.

Ancak bu iPhone’ların klavyeleri o ülkenin diline göre ayarlanmış durumda.

#9
Foto - Yani Çin’de sevk edilen bir iPhone’un açılış dili de Çince olarak ayarlanıyor. Benzer bir durum paralel ithalatla getirilen dizüstü bilgisayarlar da geçerli.

Yani Çin’de sevk edilen bir iPhone’un açılış dili de Çince olarak ayarlanıyor. Benzer bir durum paralel ithalatla getirilen dizüstü bilgisayarlar da geçerli.

#10
Foto - iPhone ve bilgisayarın haricinde Kiril alfabesiyle hazırlanmış klavye bulmak da zorlaşıyor. Hatta Kiril alfabesi olmayan klavyelerin yıl sonuna kadar ülkenin yüzde 10’unu oluşturacağı düşünülüyor. Bu klavyelerin ise Latin ve hatta Arap alfabesi olduğu belirtildi.

iPhone ve bilgisayarın haricinde Kiril alfabesiyle hazırlanmış klavye bulmak da zorlaşıyor. Hatta Kiril alfabesi olmayan klavyelerin yıl sonuna kadar ülkenin yüzde 10’unu oluşturacağı düşünülüyor. Bu klavyelerin ise Latin ve hatta Arap alfabesi olduğu belirtildi.

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