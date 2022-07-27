Rusya’da 'klavye krizi' çıktı

iPhone ve bilgisayarın haricinde Kiril alfabesiyle hazırlanmış klavye bulmak da zorlaşıyor. Hatta Kiril alfabesi olmayan klavyelerin yıl sonuna kadar ülkenin yüzde 10’unu oluşturacağı düşünülüyor. Bu klavyelerin ise Latin ve hatta Arap alfabesi olduğu belirtildi.