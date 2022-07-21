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Dünya
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Rusya yine sivilleri vurdu! Ölüler var

2022-07-21 15:49:24
Rusya yine sivilleri vurdu! Ölüler var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

#1
Foto - Savaştan her zamanki gibi yine siviller zarar görüyor.

Savaştan her zamanki gibi yine siviller zarar görüyor.

#2
Foto - Rusya bugün yine Ukrayna'da bir sivil yerleşim yerini vurdu.

Rusya bugün yine Ukrayna'da bir sivil yerleşim yerini vurdu.

#3
Foto - Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

#4
Foto - Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 21 kişi de şarapnel parçalarından dolayı yaralandı.

Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 21 kişi de şarapnel parçalarından dolayı yaralandı.

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