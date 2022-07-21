2022-07-21 15:49:24 Rusya yine sivilleri vurdu! Ölüler var
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.
Savaştan her zamanki gibi yine siviller zarar görüyor.
Rusya bugün yine Ukrayna'da bir sivil yerleşim yerini vurdu.
Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 21 kişi de şarapnel parçalarından dolayı yaralandı.
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