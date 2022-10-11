ABD-İsrail modeli! Gizli plan açığa çıktı

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI Moskova'nın Ukrayna üstündeki asıl amacını hiçbir zaman saklamayan Putin'in yakın müttefiki ve Rusya'nın eski lideri Dmitry Medvedev, cephe hattındaki Rus hezimetine rağmen hala kukla bir rejim istediklerini belirtti. Yeni saldırıların olacağı sinyalini veren Medvedev, sosyal medya hesabından "Ukrayna, Rusya'ya sürekli, doğrudan ve net bir tehdit. Gelecekte hamlelerimizin amacı Ukrayna'daki siyasi rejimi tamamen yıkmak olmalı" mesajını paylaştı. Medvedev'in mesajı, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıran ve birkaç günde Kiev'i ele geçireceği hayallerini kuran Kremlin'in, geride kalan yaklaşık sekiz ayda pozisyonunun değişmediğini gösteriyor. Nitekim, bazı analistler, şimdi Rusya ile varılacak bir ateşkes veya barış anlaşmasının yalnızca Moskova'ya ordusunu yeniden dizayn etmesi ve silahlarını yenilemesi için zaman kazandıracağını söylüyor. ELİNDE SINIRLI SAYIDA FÜZE KALDI Ukrayna'nın şehirlerini kruz füzeleriyle vuran Rus ordusu, aynı zamanda İran üretimi kamikaze drone'lar da kullandı. Askeri uzmanlar, işgalin başından bu yana kruz füzelerini Ukrayna'ya ateşleyen Putin'in elinde sınırlı sayıda füze kaldığını, bu yüzden de İran insansız hava araçlarının tercih edildiğini belirtiyor. Pazartesi sabahı Ukrayna'yı alev topuna çeviren Rus uzun menzilli füzelerinin sayısı füzelerin sayısı 41. 87 füzeden 46'sı Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ukrayna üstünde uçan 26 kamikaze İran drone'undan 15'i de yine hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.