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Dünya
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ABD-İsrail modeli! Gizli plan açığa çıktı

2022-10-11 10:01:47
ABD-İsrail modeli! Gizli plan açığa çıktı

Elinde sınırlı sayıda füzesi kalan Rus lider Putin'in Ukrayna şehirlerini kan gölüne çevirmesi, Kremlin'in propagandistleri tarafından dans videolarıyla kutlandı. ABD ve Almanya gelişmiş hava savunma sistemleri yollamak için düğmeye basarken, Foreign Policy'nin haberi gündemi değiştirdi.

#1
Foto - ABD-İsrail modeli! Gizli plan açığa çıktı

Kırım'daki Kerç Köprüsü'nü yıkan patlamanın ardından füzelerle misillemede bulunan Rusya, Ukrayna'nın neredeyse her şehrine saldırılar düzenledi. 19 insanın hayatını kaybetmesine, 100'ü aşkın kişinin de yaralanmasına yol açan füze yağmuru, savaşta yeni bir sayfa açıldığını gösteriyor.

#2
Foto - ABD-İsrail modeli! Gizli plan açığa çıktı

Güneydeki Mikolayiv'den kuzeydeki başkent Kiev'e, en doğudaki Harkov'dan en batıdaki Lviv'e kadar her şehirden arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Suriye'de Halep'i yerle bir eden General Sergey Surovikin'in Ukrayna işgaline atanmasından saatler sonra ateşlenen füzeler, beklendiği gibi sivil veya askeri hedef ayırmadı. Kiev'de Rus füzelerinin düştüğü yerlerden biri, bir çocuk parkıydı.

#3
Foto - ABD-İsrail modeli! Gizli plan açığa çıktı

Dahası, Rus ordusu, Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün intikamını kimsenin tahmin edemeyeceği bir yöntemle almayı denedi. Başkent Kiev'deki şehrin işlek yaya ve bisiklet köprüsü Kliçko vuruldu. Dinyeper nehri kıyısında, yoğun bir otoyolun üzerine kurulu köprü, cam panellerden yapılmış döşeme bölümleriyle popüler bir turistik cazibe merkeziydi.

#4
Foto - ABD-İsrail modeli! Gizli plan açığa çıktı

BU SABAH YİNE SİRENLER ÇALDI Ukrayna genelinde bu sabah da hava savunma sirenleri çaldı. Acil Durum Hizmetleri, Salı günü Ukrayna'nın tümünde yine alarm verildiğini ve yeni füze saldırılarının beklendiğini duyurdu. Uyarıda, "Lütfen sığınaklarda kalın, hava savunma sirenlerini görmezlikten gelmeyin" denildi. Rusya lideri Vladimir Putin, benzer saldırılara karşı yanıtlarının aynı sertlikte olacağını söyledi, Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısını hedef aldıklarını aktardı.

#5
Foto - ABD-İsrail modeli! Gizli plan açığa çıktı

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI Moskova'nın Ukrayna üstündeki asıl amacını hiçbir zaman saklamayan Putin'in yakın müttefiki ve Rusya'nın eski lideri Dmitry Medvedev, cephe hattındaki Rus hezimetine rağmen hala kukla bir rejim istediklerini belirtti. Yeni saldırıların olacağı sinyalini veren Medvedev, sosyal medya hesabından "Ukrayna, Rusya'ya sürekli, doğrudan ve net bir tehdit. Gelecekte hamlelerimizin amacı Ukrayna'daki siyasi rejimi tamamen yıkmak olmalı" mesajını paylaştı. Medvedev'in mesajı, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıran ve birkaç günde Kiev'i ele geçireceği hayallerini kuran Kremlin'in, geride kalan yaklaşık sekiz ayda pozisyonunun değişmediğini gösteriyor. Nitekim, bazı analistler, şimdi Rusya ile varılacak bir ateşkes veya barış anlaşmasının yalnızca Moskova'ya ordusunu yeniden dizayn etmesi ve silahlarını yenilemesi için zaman kazandıracağını söylüyor. ELİNDE SINIRLI SAYIDA FÜZE KALDI Ukrayna'nın şehirlerini kruz füzeleriyle vuran Rus ordusu, aynı zamanda İran üretimi kamikaze drone'lar da kullandı. Askeri uzmanlar, işgalin başından bu yana kruz füzelerini Ukrayna'ya ateşleyen Putin'in elinde sınırlı sayıda füze kaldığını, bu yüzden de İran insansız hava araçlarının tercih edildiğini belirtiyor. Pazartesi sabahı Ukrayna'yı alev topuna çeviren Rus uzun menzilli füzelerinin sayısı füzelerin sayısı 41. 87 füzeden 46'sı Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ukrayna üstünde uçan 26 kamikaze İran drone'undan 15'i de yine hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

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