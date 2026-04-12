Rusya'dan Türkiye uyarısı: Yunanistan'a duyurdu! ABD NATO'dan çıkarsa...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya'dan Türkiye uyarısı: Yunanistan'a duyurdu! ABD NATO'dan çıkarsa...

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ile ilgili gelişmelerini Rus uzman yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan ülkesini çekme ihtimalini değerlendiren bir Rus uzman, bu durumun gerçekleşmesi halinde Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile büyük sorun yaşayabileceğini dile getirdi. Böyle bir senaryoda Ankara'nın bölgede karşısına herhangi bir gücün çıkamayacağını dile getiren Rus uzman ayrıca, aynı şekilde Kafkaslar'da ise Türkiye'nin etkisinin daha çok artacağını ifade ederek, “Bu bölgedeki ülkeler muhtemelen Türk şemsiyesi altında geri çekilecekler. Aslında bu zaten oluyor. Sadece şu anda Türkiye NATO'nun temsilcisi olarak hareket ediyor ve ittifak çökerse, kendi başına kalacak” dedi.

Yunan basınında yer alan habere göre, Rus Baltık Çalışmaları Derneği Başkanı Danışmanı ve Avrupa Enstitüsü'nde Belarus Çalışmaları Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan siyaset bilimci Vsevolod Simov yaptığı açıklamada, NATO'dan çekilmenin ne Avrupa ne de ABD için faydalı olacağını dile getirdi. EGE VE DOĞU AKDENİZ'E VURGU YAPTI ABD'nin ittifaktan ayrılması halinde NATO'nun herhangi bir biçimde varlığını sürdürebilir mi sorusuna Simov, "Hayatta kalsa bile, çok daha zayıf bir yapı olacak ve çok daha az imkan ve kaynağa sahip olacaktır. Dahası, ABD bir şekilde NATO'yu bir arada tutarak, bireysel üyeler arasındaki gerilimleri artırıyor. ABD olmadan ittifak, tanınmış liderini kaybeder; bu da iç çelişkilerin ön plana çıkacağı anlamına gelir" dedi. Habere göre siyaset bilimci Simov, Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğunu ifade ederek, bu durumda Ankara'nın karşısına Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkabilecek güç bulunmadığını dile getirdi. Böyle bir senaryoda Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz yataklarının bir kısmını ele geçirmek isteyeceğini ifade eden uzman, Türkiye'nin askeri olarak böyle bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

"BU BÖLGEDEKİ ÜLKELER MUHTEMELEN TÜRK ŞEMSİYESİ ALTINDA GİRERLER" ABD'nin NATO'dan ayrılması durumunda Kafkaslar'da da durumun değişeceğini ifade eden Simov, "Bu bölgedeki ülkeler muhtemelen Türk şemsiyesi altında geri çekilecekler. Aslında bu zaten oluyor. Sadece şu anda Türkiye, NATO'nun temsilcisi olarak hareket ediyor ve ittifak çökerse, kendi başına kalacak" dedi. Simov'un açıklamaları Yunan basınında büyük ses getirirken, haberlerde Atina yönetiminin bu ihtimali değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Biz kimsenin malına çökmeyiz ama gelene de git demeyiz bizim olan bize yeter.

Şevki

Rus şeytanlığı yapmış aklı sıra doğu Akdeniz için Yunanistan ın kendisine yanaşmasını istiyor
100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş
Gündem

Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma ..
Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı
Gündem

Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı

Soykırımcı İsrail’in başlattığı katliam ve savaşın yankıları, Körfez ülkelerinde deprem etkisine neden oluyor! İsrail kaynaklarından gelen s..
Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı
Gündem

Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Bebek'te bulunan Lucca isimli ahlaksızlığın inine narkotik polisleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ünlü isimlerin uğrak yeri ola..
ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama
Dünya

ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama

ABD ve İran, Pakistan'da müzakere masasında görüşürken terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail benim liderli..
Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor!
Gündem

Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın, Adnan Menderes’e mi yoksa Cem U..
