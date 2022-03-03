2022-03-03 15:41:33 Rusya saldırısı kenti bu hale getirdi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi 8. gününe girdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi 8. gününe girdi.
Moskova yönetiminin, Kiev yönetimini devirmek için yaptığı saldırılar sürüyor.
Rusya sivil yerleşim yerlerini de vurmaktan kaçınmıyor.
Ukrayna'nın Çernigiv kenti de saldırılara maruz kaldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Çernigiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.
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