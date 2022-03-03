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Dünya
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Rusya saldırısı kenti bu hale getirdi

2022-03-03 15:41:33
Rusya saldırısı kenti bu hale getirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi 8. gününe girdi.

#1
Foto - Moskova yönetiminin, Kiev yönetimini devirmek için yaptığı saldırılar sürüyor.

Moskova yönetiminin, Kiev yönetimini devirmek için yaptığı saldırılar sürüyor.

#2
Foto - Rusya sivil yerleşim yerlerini de vurmaktan kaçınmıyor.

Rusya sivil yerleşim yerlerini de vurmaktan kaçınmıyor.

#3
Foto - Ukrayna'nın Çernigiv kenti de saldırılara maruz kaldı.

Ukrayna'nın Çernigiv kenti de saldırılara maruz kaldı.

#4
Foto - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Çernigiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Çernigiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

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