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Dünya
13
Rusya resmen yerleşti! Karabağ için 170 uçak havaladı

2020-11-18 21:17:12
Rusya resmen yerleşti! Karabağ için 170 uçak havaladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’a askeri sevkiyatın hala devam ettiğini açıkladı.

#1
Foto - Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı ağır bir hezimete uğratmasının ardından Rusya devreye girdi.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı ağır bir hezimete uğratmasının ardından Rusya devreye girdi.

#2
Foto - Azerbaycan ve Ermenistan'ı anlaşma masasına oturtan Rusya, Dağlık Karabağ'da yeni bir fırsat yakaladı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ı anlaşma masasına oturtan Rusya, Dağlık Karabağ'da yeni bir fırsat yakaladı.

#3
Foto - Anlaşmada Rusya Karabağ'a barış gücü yerleştireceği kararlaştırıldı.

Anlaşmada Rusya Karabağ'a barış gücü yerleştireceği kararlaştırıldı.

#4
Foto - Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'a yapılan Rus Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına dair bilgi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'a yapılan Rus Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına dair bilgi verildi.

#5
Foto - Vakit kaybetmeyen Rusya, anlaşmanın hemen ardından adeta bölgeye yığınak yaptı.

Vakit kaybetmeyen Rusya, anlaşmanın hemen ardından adeta bölgeye yığınak yaptı.

#6
Foto - Rus 15. Motorlu Piyade Tugayı'nın, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Rus 15. Motorlu Piyade Tugayı'nın, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

#7
Foto - Şu ana kadar IL-76 ve AN-124 tipi kargo uçaklarıyla Rusya'daki Ulyanovsk Havaalanı'ndan Erivan'daki Eberuni Havaalanı'na toplamda 170'den fazla sefer düzenlendiği açıklandı.

Şu ana kadar IL-76 ve AN-124 tipi kargo uçaklarıyla Rusya'daki Ulyanovsk Havaalanı'ndan Erivan'daki Eberuni Havaalanı'na toplamda 170'den fazla sefer düzenlendiği açıklandı.

#8
Foto - Seferler sırasında askeri personel, silah, teçhizat ve askeri malzemelerin taşındığı ifade edildi.

Seferler sırasında askeri personel, silah, teçhizat ve askeri malzemelerin taşındığı ifade edildi.

#9
Foto - Son sevkiyatlara dair görüntüler de Rusya tarafından paylaşıldı.

Son sevkiyatlara dair görüntüler de Rusya tarafından paylaşıldı.

#10
Foto - Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılacağı belirtilmişti.

#11
Foto - Öte yandan Rus barış gücü komutanları sözde Karabağ devlet başkanıyla da poz vermesi dikkat çekti.

Öte yandan Rus barış gücü komutanları sözde Karabağ devlet başkanıyla da poz vermesi dikkat çekti.

#12
Foto - Karabağ'a yerleşen Rus askerleri böyle görüntülendi.

Karabağ'a yerleşen Rus askerleri böyle görüntülendi.

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