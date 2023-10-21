Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Konuyla ilgili gelen bilgiler kulağa inanılmaz gelse de Moskova tarafından aktarılanlar ve bilinen bu şekilde. Son olarak yine Moskova tarafından bildirilenlere göre füze ateşlendikten sonra yüzey alanı 1600 ile 2 bin derece arasında değişen bir sıcaklığa sahip şekilde hedefine ilerliyor.