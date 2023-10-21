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Teknoloji-Bilişim
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Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

2023-10-21 19:17:48
Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Rusya'nın ses hızından 27 kat hızlı füzesi Avangard bir kez daha aktif hale getirildi.

#1
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Rusya Ukrayna savaşı ile tüm dünyada başlayan krize İsrail Filistin savaşı da eklendi. Bu olumsuz ortam tüm ülkelere güvenlik önlemlerini arttırmaya yönelik adımlara iterken her geçen gün savaşların dozları da bir ölçek daha artıyor.

#2
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Bu kapsamda Rusya’dan yeni bir hamle geldi. Ölümcül olarak bilinen ve ses hızından tam 27 kat daha hızlı giden füze sistemi yeniden aktif edildi. İşte Rusya’nın Avangard Füzesi ve detayları…

#3
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Rusya tarafından 20 Ekim tarihinde yayınlanan bildiriye göre ölümcül olarak adlandırılan Yeraltı Hipersonik Avangard Füze Sistemi hükümet tarafından aktif hale getirildi.

#4
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Rus Devlet Ajansı tarafından yapılan haberlere göre bahsi geçen füze ses hızından yaklaşık 27 kat daha hızlı şekilde yol alıyor. Kulağa imkansız gibi gelen bu füze sistemi bir yer altı rampasından ateşleniyor.

#5
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Moskova tarafından belirtilenlere göre sesten 27 kat daha hızlı giden bu füze saatte yaklaşık 32 bin kilometre hız ile gidiyor.

#6
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Dünyanın çevresinin 40 bin 75 kilometre olduğunu göz önüne aldığımızda iddialara göre füze 3 dakikadan daha kısa bir sürede dünyanın çevresini dönüyor. Böyle bir füzeyi de şu anda dünya üzerinde yakalayabilecek herhangi bir hava savunma sistemi yok.

#7
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Bahsi geçen bilgilere ek olarak açık kaynaklardaki bilgiler ise füzenin sahip olduğu havada süzülme cihazından bahsediyor.

#8
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Bu cihaz füzenin bulunduğu atmosfer katmanına göre hareket ediyor ve bahsi geçen ses hızının 27 kat üstündeki hıza ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sistem sayesinde füze maksimum hızlarda bile manevra kabiliyeti sergileyebiliyor.

#9
Foto - Rusya ölümcül savaş teknolojisini aktif etti

Konuyla ilgili gelen bilgiler kulağa inanılmaz gelse de Moskova tarafından aktarılanlar ve bilinen bu şekilde. Son olarak yine Moskova tarafından bildirilenlere göre füze ateşlendikten sonra yüzey alanı 1600 ile 2 bin derece arasında değişen bir sıcaklığa sahip şekilde hedefine ilerliyor.

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