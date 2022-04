Rusya cephesinden çarpıcı Putin tespiti

'RUS HALKI GENEL OLARAK TEDİRGİN' Ukrayna ve Rusya arasındaki ortak geçmişin altını çizen Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İkbal Dürre de, “Ukraynalılardan sonra yaşananlardan en kötü etkilenen Rus halkı. Bunun en büyük nedenlerinden birisi Ruslar ve Ukraynalılar arasındaki ortak bağ. Bir diğer etken ise ekonomi. Her ne kadar şu an için bu olumsuz etki yıkıcı aşamada değilse de olumsuz bir durum yaşanıyor. Hali hazırda Rusya’da işsizlik oranları çok yüksek ve bu oran artacak gibi görünüyor" dedi ve ekledi: "Öte yandan Putin’e bir destek de var. Bu desteğin altında yatan nedenlerden birisi de bence Ukrayna meselesinin sadece Ukrayna meselesi olmaması. Batı'nın Ukrayna üzerinden Rusya’yı zayıflatmak için çok daha büyük hamleler yapacağına dair oluşan kanaat burada büyük bir halk kitlesi tarafından benimsenmiş durumda. Halkın büyük bir kısmı olayı bu şekilde görüyor.” Ekonomik yaptırımların şu an için halkın yönetime baskı oluşturacağı noktaya gelmediğini vurgulayan Dürre, kısa vadede bu tarz bir durum yaşanmayacağını düşündüğünü belirtti. Dürre, “Yaptırımlar halkın umurunda değil gibi bir anlam çıkarmak doğru olmaz ama şu aşamada Batı'nın beklentilerini karşılayacak bir etki oluşmadı. İleride nasıl olur bunu tahmin etmek zor. Bence yaptırımlara katılmayan Çin, Hindistan ve diğer ülkeler pozisyonlarında bir değişiklik yapmazlarsa Batı yaptırımları çok etkili olmayacak. Çünkü bahsettiğimiz ülkeler Rusya’nın yaptırımların etkisini azaltması için yeterli ekonomik gücü sahip" ifadelerini kullandı.