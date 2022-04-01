2022-04-01 07:15:56 Rusya cephesinden çarpıcı Putin tespiti
Rus ordusunun Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal, sahadaki çatışmalarla devam ederken, Rusya cephesindeki uzmanlar savaşa dair önemli analizlerde bulundu. Yuriy Mavaşev, “Tüm bu yaşananlar Putin’in yakın çevresinin ona kurduğu bir tuzak olabilir” derken, Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İkbal Dürre ise, "Rusya istihbarat zafiyeti yaşamış ve yanlış yönlendirilmiş. Şu an bu durumla ilgili içeride ciddi tartışmalar yapılıyor" dedi. Uzmanların savaşın nasıl sonuçlanacağına ve Putin'e dair tahminleri de dikkat çekici...