Rusya cephesinden çarpıcı Putin tespiti

‘BU SAVAŞIN BİR GÜN ÇIKACAĞI BELLİYDİ’ Ukrayna, Rusya için tarih boyunca önemli bir mesele oldu. Doç. Dr. Dürre, “Biliyorsunuz ‘Savaşlar engellenemez, sadece ertelenebilir’ diye bir görüş var. Şu an içinde bulunduğumuz durum aslında tam olarak bu. Ukrayna meselesi Rusya için sadece toprak kazanmakla açıklanamaz. Rusya’yı Ukrayna üzerinden zayıflatma politikasının geçmişi Bismarck dönemine dayanıyor. Bu Batı Avrupalı siyasetçilerin, tarihçilerin ve düşünürlerin gündeme getirdiği bir fikir. Bismarck’tan başlayın Kissenger’a kadar bu fikir hep ayakta kaldı. Durum böyle olunca bir gün Ukrayna’nın bu amaçla kullanılacağı belliydi. 2007’de Putin’in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşma aslında bugünün sinyalini vermişti. Aynı zamanda son yıllarda Ukrayna’ya hem ciddi bir silah yardımı yapıldı hem de somut bazı gelişmeler oldu. Mesela İngilizler Odessa’nın hem doğusunda hem de batısında askeri liman yapıyordu. ABD askerlerinin basına verdiği demeçlerde de Ukrayna askerilerinin 2014 yılından beri bu savaş için eğitildiğini biliyoruz. Tüm bunların bir gün bir patlamaya sebebiyet vereceği aşikardı” yorumunu yaparak savaşın göz göre göre geldiğinin altını çizdi. Dürre'ye göre Rusya savaşa da hazırlıksız şekilde girdi. "Rusya bu olayın birkaç yıl daha ertelenmesini isterdi çünkü hem ekonomik ve askeri anlamda hem de siyasi anlamda bazı hazırlıklarını tamamlayamadı" diyen Dürre, Rusya'nın Batılı ülkeler tarafından provake edildiği görüşünde. İkbal Dürre, "Yani Rusya istemediği bir zamanda bu savaşa girdi. Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı ben bu savaşın bir gün çıkacağını biliyordum fakat olayların bu kadar erken ve hızlı şekilde gelişeceğini öngöremezdim" diye de belirtti.