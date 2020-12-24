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Dünya
13
Rusya asker göndermişti! Ülke fena karıştı

2020-12-24 15:10:05
Rusya asker göndermişti! Ülke fena karıştı

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve dünyanın birçok noktasında nüfusu genişletme çabası olan Rusya'nın geçtiğimiz haftalardaki hamlesi sonrası Orta Afrika'da meydana gelen olaylar gündeme bomba gibi düştü.

#1
Foto - Rusya Dışişleri Bakanlığı, tam 22 gün önce yani 6 Aralık'ta yapmış olduğu hamleyi ülkede çıkan fotoğraflar nedeniyle doğrulamak zorunda kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tam 22 gün önce yani 6 Aralık'ta yapmış olduğu hamleyi ülkede çıkan fotoğraflar nedeniyle doğrulamak zorunda kaldı.

#2
Foto - Rus Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin talebiyle bu ülkeye 300 askeri personelin gönderildiğini açıkladı.

Rus Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin talebiyle bu ülkeye 300 askeri personelin gönderildiğini açıkladı.

#3
Foto - Bu açıklamanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden ülkede olaylar patlak verdi.

Bu açıklamanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden ülkede olaylar patlak verdi.

#4
Foto - Rusya'nın varlığını artırdığı ülkede mevcut başkan Faustin-Archange Touadéra'nın güvenliği Rus paralı askerlerce sağlanıyor.

Rusya'nın varlığını artırdığı ülkede mevcut başkan Faustin-Archange Touadéra'nın güvenliği Rus paralı askerlerce sağlanıyor.

#5
Foto - Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 27 Aralık’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında yaşanan çatışmalar ülkeyi savaş alanına çevirdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 27 Aralık’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında yaşanan çatışmalar ülkeyi savaş alanına çevirdi.

#6
Foto - İsyancı gruplar, Bossembele ve Yaloke gibi başkent Bangui’ye yakın mesafedeki kentlerin kontrolünü ele geçirerek başkente yaklaşırken, çatışmalar iyice büyüdü.

İsyancı gruplar, Bossembele ve Yaloke gibi başkent Bangui’ye yakın mesafedeki kentlerin kontrolünü ele geçirerek başkente yaklaşırken, çatışmalar iyice büyüdü.

#7
Foto - Ülkedeki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) sükunet çağrısı yaparken, Rusya ve Ruanda gibi ülkeler de cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkeye asker gönderdi.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) sükunet çağrısı yaparken, Rusya ve Ruanda gibi ülkeler de cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkeye asker gönderdi.

#8
Foto - OAC’de 27 Aralık’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde, en güçlü aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın yanı sıra 16 aday yarışacak.

OAC’de 27 Aralık’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde, en güçlü aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın yanı sıra 16 aday yarışacak.

#9
Foto - Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi’nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisi’nin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar arasında. Öte yandan, OAC Anayasa Mahkemesi, ayrılıkçı grup Seleka'nın 2013'te darbeyle yönetimden indirerek Uganda'ya sürgüne gönderdiği François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu,

Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi’nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisi’nin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar arasında. Öte yandan, OAC Anayasa Mahkemesi, ayrılıkçı grup Seleka'nın 2013'te darbeyle yönetimden indirerek Uganda'ya sürgüne gönderdiği François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmedi. Bozize, Touadera’nın karşısında en güçlü aday olarak gösteriliyor.

#10
Foto - Ülkede, muhalefet partileri ise çatışma ortamında yapılacak seçimlerin demokratik ve şeffaf olmayacağını ileri sürerek, 27 Aralık'taki seçiminin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Ülkede, muhalefet partileri ise çatışma ortamında yapılacak seçimlerin demokratik ve şeffaf olmayacağını ileri sürerek, 27 Aralık'taki seçiminin ertelenmesi çağrısında bulundu.

#11
Foto - Rusya'nın bölgeye asker yollaması ve çok geçmeden başlayan olaylar dünya kamuoyunda soru işareti olarak kalmış durumda.

Rusya'nın bölgeye asker yollaması ve çok geçmeden başlayan olaylar dünya kamuoyunda soru işareti olarak kalmış durumda.

#12
Foto - 20'den fazla silahlı grubun varlık gösterdiği OAC'de, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor. Seleka, Anti-Balaka, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı grupların özellikle yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele etmesi dikkati çekiyor. Çoğunluğu Hristiyan silahlı gruplar, özellikle ülkedeki Müslüman sivillere saldırı düzenliyor. Müslümanların bir kısmı ülkedeki baskı ve şiddet nedeniyle komşu ülke Çad ve Kamerun'a sığınırken, ülkede kalanların ise Hristiyan grupların saldırılarından korunmak için isimlerini Hristiyan isimleriyle değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Ülkede, 2013'ten beri yaşanan şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi de yerlerinden oldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, 2019’da OAC'de 621 bin kişi ülke içinde göç etti, 573 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

20'den fazla silahlı grubun varlık gösterdiği OAC'de, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor. Seleka, Anti-Balaka, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı grupların özellikle yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele etmesi dikkati çekiyor. Çoğunluğu Hristiyan silahlı gruplar, özellikle ülkedeki Müslüman sivillere saldırı düzenliyor. Müslümanların bir kısmı ülkedeki baskı ve şiddet nedeniyle komşu ülke Çad ve Kamerun'a sığınırken, ülkede kalanların ise Hristiyan grupların saldırılarından korunmak için isimlerini Hristiyan isimleriyle değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Ülkede, 2013'ten beri yaşanan şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi de yerlerinden oldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, 2019’da OAC'de 621 bin kişi ülke içinde göç etti, 573 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

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