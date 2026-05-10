Rusya “Akkuyu” düşmanlarını defterden sildi: Artık onlarla çalışmayacağız, Türkiye ile yolumuza alternatifsiz devam ediyoruz
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için stratejik öneme sahip olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde Alman Siemens şirketiyle tüm iplerini kopardı. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Siemens'in tedarikçi olarak sergilediği "uygunsuz davranışlar" sebebiyle defterden silindiğini açıklarken, bu hamlenin Türkiye ile yürütülen ortaklığı daha da millileştireceğine dikkat çekti.