Rusya "Akkuyu" düşmanlarını defterden sildi: Artık onlarla çalışmayacağız, Türkiye ile yolumuza alternatifsiz devam ediyoruz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için stratejik öneme sahip olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde Alman Siemens şirketiyle tüm iplerini kopardı. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Siemens'in tedarikçi olarak sergilediği "uygunsuz davranışlar" sebebiyle defterden silindiğini açıklarken, bu hamlenin Türkiye ile yürütülen ortaklığı daha da millileştireceğine dikkat çekti.

Likhachev, Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçerek küresel pazardaki güvenilirliğini yitirdiğini vurguladı. Siemens’in yaptırımları bahane ederek sevkiyatları durdurma girişimine karşı sert bir duruş sergileyen Likhachev, Akkuyu NGS'nin kontrol ve elektrik sistemlerinde artık Alman teknolojisine ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Rus yetkili, "Onlarla çalışmayacağız. Gerekli çözümler için Rusya bünyesinde ve Türkiye gibi dost ülkelerle alternatiflerimizi oluşturduk," diyerek Ankara-Moskova hattındaki güven tazeledi.

Rosatom, sadece iş birliğini sonlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda hukuk mücadelesi başlatıyor. Alman devinin, Türkiye'nin ilk nükleer santrali için sipariş edilen kritik parçaları tedarik etmeyerek projeyi aksatması üzerine Rosatom, Siemens'e karşı tazminat davası açacağını duyurdu. Bu adım, Türkiye’nin enerji vizyonuna yönelik engelleme girişimlerine karşı Rusya’nın attığı kararlı bir koruma hamlesi olarak değerlendirildi.

Siemens’in 2022 itibarıyla durdurduğu ekipman sevkiyatı, projenin aksamasına neden olamayacak. Rosatom, Akkuyu NGS projesini Türkiye ile olan sarsılmaz ortaklığı çerçevesinde, Batı merkezli teknolojik baskılardan arındırılmış bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Rusya’nın bu tavrı, Akkuyu’nun sadece bir enerji projesi değil, aynı zamanda dış müdahalelere kapalı bir stratejik egemenlik alanı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23